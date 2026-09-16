Starship odbędzie pierwszy lot orbitalny. SpaceX podało termin

W skrócie SpaceX planuje wystrzelenie rakiety Starship najwcześniej 22 września, przy czym termin startu wymaga jeszcze finalnej zgody amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa.

Najbliższa misja będzie historycznym, pierwszym lotem orbitalnym w historii konstrukcji Starship, podczas którego rakieta wzniesie się znacznie wyżej niż w poprzednich testach.

W ramach nadchodzącego lotu SpaceX zamierza wynieść na orbitę 26 satelitów Starlink V3, z których trzy wyposażono w kamery monitorujące drugi stopień rakiety oraz jej osłonę termiczną.

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SpaceX testuje wielką rakietę Starship od kilku lat. Każda kolejna misja przybliża konstrukcję do komercyjnego użytku. Najbliższy lot będzie bardzo wyjątkowy, bo firma ponownie planuje zrobić coś pierwszy raz.

SpaceX ujawnia termin kolejnej misji rakiety Starship

Firma Elona Muska we wtorek ujawniła, że kolejny lot rakiety Starship odbędzie się najwcześniej 22 września. Termin zostanie jeszcze ostatecznie potwierdzony, bo wymaga zgody odpowiednich regulatorów, w tym FAA (Federalnej Administracji Lotnictwa).

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Planowane okienko startowe potrwa 75 minut i ma otworzyć się o godzinie 14:15 czasu w Polsce. Oczywiście misję będzie można oglądać na żywo. SpaceX zapewne udostępni transmisję i webcast powinien wystartować co najmniej 30 minut przed planowanym wystrzeleniem ogromnej konstrukcji.

Rakieta Starship odbędzie pierwszy lot orbitalny

Starship ma obecnie na koncie 13 startów, ale wszystkie z nich były suborbitalne. Nadchodząca misja będzie wyjątkowa. Wielka rakieta SpaceX po raz pierwszy odbędzie lot orbitalny, a więc poleci jeszcze wyżej niż dotychczas.

Wejście na orbitę może oznaczać rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju statku rakiety Starship, który będzie w pełni i szybko nadawał się do ponownego użycia

Ponadto w ramach nadchodzącej misji SpaceX planuje wynieść na orbitę komercyjny ładunek. Będą to satelity Starlink V3, które po raz pierwszy mają trafić do budowanej od lat konstelacji. Firma planuje wynieść 26 jednostek.

Trzy z satelitów Starlink V3 wyposażono w kamery. Mają one monitorować drugi stopień rakiety Starship oraz jego osłonę termiczną. Ten element odgrywa kluczowe znaczenie w trakcie planowanych powrotów statku na Ziemię, gdzie następnie będzie odzyskiwany i potem wykorzystywany w kolejnych misjach.

Warto dodać, że SpaceX w trakcie 13. lotu, po raz pierwszy wylądowało miękko drugim stopniem na oceanie. Po kilku tygodniach został on załadowany na wielki statek i obecnie odbywa długą podróż do Starbase w Teksasie, skąd został pierwotnie wystrzelony w kosmos.