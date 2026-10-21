Starship odbędzie przełomowy lot. SpaceX chce złapać oba człony rakiety

W skrócie SpaceX szykuje się do 15. lotu rakiety Starship, który ma zostać przeprowadzony w listopadzie tego roku, o czym poinformował założyciel firmy Elon Musk.

Celem misji jest przeprowadzenie pierwszej w historii próby odzyskania obu stopni rakiety poprzez ich złapanie ramionami umieszczonymi na wieży startowej.

Dotychczas drugi człon Starshipa lądował jedynie na oceanie, więc listopadowe podejście będzie kluczowym krokiem do pełnej odzyskiwalności pojazdu nośnego.

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Starship ma za sobą 14 lotów, z których tylko ostatni był orbitalnym. Wszystkie poprzednie to próby suborbitalne. SpaceX szykuje się do kolejnej misji, która ma odbyć się już w przyszłym miesiącu. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Elon Musk.

Kiedy 15. lot rakiety Starship?

Elon Musk przekazał w trakcie omawiania wyników finansowych firmy, że jego SpaceX szykuje się do kolejnej misji rakiety Starship i ta odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest znany, ale ma to nastąpić w listopadzie.

Przy okazji dowiadujemy się coś jeszcze. Elon Musk przekazał, że firma podejmie się po raz pierwszy trudnego wyzwania.

Będzie to pierwszy przypadek pełnego odzyskania orbitalnego pojazdu nośnego

"Jedynym sposobem, dzięki któremu możemy w trwały sposób rozszerzyć zasięg świadomości poza Ziemię, jest zastosowanie w pełni odzyskiwalnego orbitalnego pojazdu nośnego. Uważam zatem, że jest to przełomowe osiągnięcie technologiczne w historii cywilizacji i świadomości" - dodał Elon Musk.

SpaceX chce odzyskać oba stopnie rakiety Starship

15. lot wielkiej rakiety będzie więc przełomowy. SpaceX po raz pierwszy w historii testów konstrukcji chce odzyskać oba stopnie Starshipa. To oznacza, że po raz kolejny podejmie się próby złapania boostera Super Heavy oraz pierwszy raz samego statku.

Drugi stopień Starshipa dotychczas zaliczył tylko dwa miękkie lądowania na oceanie. Listopadowy lot będzie pierwszym, kiedy SpaceX będzie chciało go złapać w wielkie ramiona umieszczone na wieży.

Jeśli próba się powiedzie, to będzie to ogromny krok na drodze do uczynienia wielkiej konstrukcji w pełni odzyskiwanej, co jest celem SpaceX odkąd rozpoczęto prace nad ogromną rakietą.

Wszystkie dotychczasowe próby Starshipa odbyły się z teksańskiego Starbase i nie inaczej będzie w przypadku 15. lotu. Natomiast już kolejny ma szansę odbyć się z Florydy. W tym celu SpaceX już od kilku lat przygotowuje stanowisko 39A znajdujące się w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego, które wydzierżawiło od agencji NASA.