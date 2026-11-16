Starship po 15. locie. Co dalej z wielką rakietą SpaceX?

W skrócie SpaceX dąży do pełnej odzyskiwalności obu stopni rakiety Starship, co jest kluczowe dla obniżenia kosztów przyszłych misji kosmicznych.

Kolejnym wyzwaniem technologicznym dla SpaceX jest przeprowadzenie tankowania drugiego stopnia rakiety na orbicie przy użyciu specjalnej cysterny.

Modernizacja stanowiska 39A na Florydzie umożliwi SpaceX starty Starshipa z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego, prawdopodobnie już w pierwszej połowie 2027 r.

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SpaceX przeprowadziło kolejny test rakiety Starship, która wystartowała w piątek późnym wieczorem. 15. lot konstrukcji zakończył się spektakularnym przechwyceniem drugiego stopnia, czyli statku w ramiona wieży. Jakie dalsze plany ma firma?

SpaceX musi nauczyć się odzyskiwać oba stopnie i tankować rakietę na orbicie

15. lot nie umożliwił złapania boostera Super Heavy i zdecydowano się nim wylądować w wodzie. SpaceX musi więc jeszcze dopracować konstrukcję do takiego stopnia, aby za każdym razem udawało się odzyskiwać oba stopnie. Dzięki temu uda się znacząco obniżyć koszty lotów w kosmos.

Konstrukcja Starshipa jest tak zbudowana, że pozwala wynosić na orbitę okołoziemską nawet cięższe ładunki. Jednak już misje na większe odległości, w tym chociażby na Księżyc, wymagają zatankowania drugiego stopnia paliwem na orbicie.

Jedna z wizji artsytycznych SpaceX, gdzie Starship jest tankowany na orbicie. SpaceX materiały prasowe

SpaceX chciało przeprowadzić takie próby już wcześniej, ale ostatecznie nie udało się dotrzymać terminów. Pierwsza tego typu operacja jest ciągle przed nami. W tym celu trzeba będzie wykonać dwa starty. Pierwsza rakieta wyniesie statek. Natomiast druga specjalną cysternę. Potem oba elementy połączą się na orbicie, gdzie dojdzie do transferu paliwa.

Starship poleci ze stanowiska na Florydzie

Wszystkie dotychczasowe starty wielkiej rakiety odbyły się z teksańskiego Starbase. SpaceX jednak już od kilku lat modernizuje stanowisko 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego, które należy do NASA. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Starship wkrótce po raz pierwszy poleci z tej lokalizacji.

Wizja artystyczna kompleksu startowego na Florydzie z dwoma rakietami Starship. SpaceX materiały prasowe

SpaceX remontuje stanowisko 39A już od 2021 r. W tym celu firma Elona Muska musiała wykorzystać specjalne materiały. Obecnie projekt znajduje się na etapie testów odbiorczych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Starship poleci z Florydy już w pierwszej połowie 2027 r.

Lądownik księżycowy SpaceX weźmie udział w misji Artemis III

Kolejny ważny sprawdzian, który jest przed SpaceX, to udział w misji Artemis III. Jej zadaniem jest sprawdzenie różnych rozwiązań przed planowanym powrotem ludzi na Księżyc.

Misja Artemis III ma odbyć się w drugiej połowie 2027 r. NASA chce w jej ramach wystrzelić czteroosobową załogę w kapsule Orion. Następnie na orbitę okołoziemską polecą dwa lądowniki. Jednym z nich będzie zmodyfikowany drugi stopień Starshipa. W trakcie misji zostaną sprawdzone systemy dokowania, ale astronauci nie przejdą na pokład statku.