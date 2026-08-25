Starship po raz pierwszy poleci na orbitę. Przełomowa misja SpaceX

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Starship to megarakieta, nad którą SpaceX pracuje od lat. Jeszcze w tym roku odbędzie się kolejny lot, który ma być wyjątkowy. Drugi stopień konstrukcji ma po raz pierwszy polecieć na orbitę okołoziemską. Elon Musk ujawnił, że SpaceX planuje odzyskać ten element rakiety Starship i złapać ją w wielkie ramiona umieszczone na wieży.

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Rakieta Starship na wyrzutni podczas przygotowań do startu, otoczona infrastrukturą i białą parą.
Starship po raz pierwszy poleci na orbitę. Przełomowa misja SpaceX.SpaceX/Xmateriały prasowe

W skrócie

  • SpaceX przygotowuje się do przełomowej misji, w której po raz pierwszy drugi stopień rakiety Starship ma dotrzeć na orbitę okołoziemską.
  • Nadchodzący lot wykorzysta Ship 41 połączony z boosterem Super Heavy V3, co zwiększy możliwości rakiety w zakresie wynoszenia ładunków w kosmos.
  • Elon Musk zapowiedział, że SpaceX podejmie próbę złapania drugiego stopnia rakiety w ramiona wieży, co stanowi kluczowy krok w odzyskiwaniu pojazdów.
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Starship to wielka rakieta, nad którą SpaceX pracuje latami. W tym roku nie odbyło się zbyt dużo lotów próbnych, ale każdy z nich przybliża ogromną konstrukcję do wprowadzenia do komercyjnego użytku. Plany firmy na najbliższe miesiące ujawnił Elon Musk.

Rakieta Starship poleci z ładunkiem pierwszy raz na orbitę

SpaceX przeprowadziło testy statyczne kolejnej rakiety Starship, która za jakiś czas powinna odbyć start. Tym razem będzie to pełny lot orbitalny, a nie tylko suborobitalny jak dotychczas.

Starship zakończył statyczny test odpalenia jednego silnika, demonstrując odpalenie deorbitacyjne przed nadchodzącymi misjami orbitalnymi
napisało SpaceX w poście na platformie X.

SpaceX planuje przełamać kolejne bariery w trakcie testów i chce wynieść w kosmos ładunek komercyjny, co również będzie przełomem. W poprzednim locie firma wystrzeliła satelity Starlink V3, ale te następnie uległy spaleniu w atmosferze.

Drugi stopień, który zostanie wykorzystany w nadchodzącej misji, to Ship 41. Zostanie on połączony z wielkim boosterem Super Heavy V3, który zapewnia jeszcze większy ciąg przy starcie i dzięki temu rosną możliwości rakiety z zakresu wynoszenia ładunków w kosmos.

SpaceX chce złapać drugi stopień rakiety Starship w ramiona wieży

Nadchodząca misja ma być przełomowa także z innego powodu. SpaceX po raz pierwszy planuje także podjąć się innego działania. Tą jest próba przechwycenia statku w ramiona umieszczone na wieży. Wcześniej udało się tego dokonać tylko z boosterem Super Heavy, co również było spektakularnym osiągnięciem.

W trakcie poprzedniej próby po raz pierwszy udało się miękko wylądować drugim stopniem rakiety na oceanie. Potem przetransportowano go w okolice Wyspy Bożego Narodzenia, ale nastąpiło to dopiero po kilku tygodniach od wodowania.

Złapanie drugiego stopnia w ramiona wieży będzie przełomem, który otworzy nowe możliwości z zakresu odzyskiwania rakiet kosmicznych w całości. Z informacji przekazanych przez Elona Muska wynika, że taka próba powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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