Starship poleci z Florydy. SpaceX modernizuje historyczne stanowisko 39A

W skrócie SpaceX planuje przenieść część operacji związanych z rakietą Starship na Florydę, wykorzystując historyczne stanowisko startowe 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego.

Prace modernizacyjne na stanowisku 39A, rozpoczęte w 2021 roku, są już na ukończeniu, a firma przechodzi do fazy testów odbiorczych oraz operacyjnych niezbędnych do startu.

Pierwszy start Starshipa z Florydy nastąpi najwcześniej podczas 16. misji, ponieważ SpaceX planuje obecnie jeszcze co najmniej jeden lot z teksańskiego Starbase.

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SpaceX pracuje nad wielką rakietą Starship od lat. Dotychczas wystrzelono ją 14 razy i ostatni lot był pierwszym orbitalnym. Wszystkie starty odbyły się ze stawiska w teksańskim Starbase. Firma chce jednak przenieść co najmniej część operacji na Florydę.

SpaceX szykuje dla rakiety Starship stanowiska na Florydzie

Firma Elona Muska chce wkrótce przenieść część operacji związanych ze Starshipem na Florydę. W tym celu prowadzi prace związane z przystosowaniem trzech stanowisk startowych, które pozwolą w przyszłości wystrzeliwać kolosa.

Jednym z nich jest historyczne stanowisko 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego (KSC) na Florydzie, które należy do NASA. To stąd wystrzelono wiele kluczowych misji, w tym księżycowych programu Apollo czy później promy kosmiczne.

Prace na stanowisku 39A przebiegają znakomicie

"W zasadzie ukończyliśmy już znaczną część wstępnych prac konstrukcyjnych oraz instalację systemów niezbędnych do startu Starshipa i zaczynamy przechodzić do fazy testów odbiorczych oraz operacyjnych poprzedzających uruchomienie obiektu" - dodaje Julianna Scheiman.

Kiedy Starship poleci ze stanowiska 39A na Florydzie?

Prace nad modernizacją stanowiska 39A pod kątem wielkiej rakiety rozpoczęły się już pod koniec 2021 r. Pamiętajmy, że Starship to ogromna konstrukcja o wysokości przekraczającej 120 metrów. Stąd też przystosowanie nie było proste i wymagało użycia specjalnych materiałów.

Wcześniej startowały stąd rakiety Falcon 9 i Falcon Heavy (od 2014 r.), ale to znacznie mniejsze konstrukcje. Starship stawia znacznie większe wymagania.

Prace te jednak są już na ukończeniu. Wkrótce całe przedsięwzięcie ma przejść w fazę testów oraz uruchomienia, co przybliży pierwszy start Starshipa z tego historycznego stanowiska. Kiedy to nastąpi?

SpaceX planuje na razie jeszcze co najmniej jeden start ze Starbase. Potem może rozważyć lot z Florydy. To oznacza, że nie nastąpi to szybciej jak wraz z 16. misją, a więc pewnie dopiero w przyszłym roku.