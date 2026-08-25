Starship poleci z Luizjany. SpaceX ogłasza przełomową inwestycję

W skrócie SpaceX planuje budowę nowego kosmodromu w Luizjanie, który będzie przeznaczony do obsługi startów potężnej rakiety Starship.

Nowy kompleks o powierzchni ponad 50 tysięcy hektarów ma zapewnić pełną samowystarczalność, w tym produkcję paliwa oraz własne lotnisko.

Firma Elona Muska dąży do zwiększenia częstotliwości lotów, a docelowym założeniem inwestycji jest wystrzeliwanie nawet tysiąca rakiet Starship rocznie.

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Starship to wielka rakieta, nad którą SpaceX pracuje od lat. W tym celu firma Elona Muska zbudowała całe kosmiczne miasteczko o nazwie Starbase, które znajduje się w Teksasie. Tam składane są wielkie konstrukcje oraz odbywają się starty. Już wkrótce podobna inwestycja będzie budowana w kolejnym stanie USA.

SpaceX ogłasza budowę kosmodromu dla rakiety Starship w Luizjanie

Firma Elona Muska we wtorek ogłosiła duże plany związane z budową kolejnego kosmodromu dla rakiety Starship. Na miejsce wybrano południową Luizjanę w ramach umowy ogłoszonej z gubernatorem stanu. Pierwsze prace powinny rozpocząć się w przyszłym roku.

Starbase w Luizjanie, bo tak ma nazywać się nowy kosmodrom, będzie obiektem o powierzchni 50 585 hektarów. To samowystarczalny kompleks kosmiczny z "produkcją paliwa, wytwarzaniem energii, możliwością żeglugi głębokowodnej, zakładami przetwarzania pojazdów i lotniskiem " - wyjaśnia SpaceX.

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Jest to element większej inwestycji SpaceX, której celem jest wystrzeliwanie nawet tysiąca rakiet Starship rocznie. Oczywiście jest to plan na lata, ale ambicje firmy Muska są wysokie.

SpaceX wystrzeliwuje rakiety z trzech portów kosmicznych

Starbase jest obecnie jedynym centrum, gdzie odbywają się testy ciągle nieukończonej rakiety Starship. Ponadto mniejsze konstrukcje (Falcon 9 i Falcon Heavy) są wystrzeliwane z Cape Canaveral na Florydzie oraz bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii.

Jakiś czas temu po sieci rzeczywiście krążyły plotki, jakoby SpaceX rozglądało się za kolejną lokalizacją i tym razem z myślą o rakiecie Starship. Pojawiały się nawet informacje, że pod uwagę może być brane jakieś miejsce w Europie.

Ostatecznie wybór padł na wspomnianą Luizjanę. Na razie nie wiadomo, kiedy kompleks mógłby zostać skończony oraz pozwoli na wystrzelenie pierwszej rakiety. Z pewnością budowa potrwa jakiś czas.

Rakieta Starship ciągle na etapie testów

SpaceX ciągle nie sfinalizowało prac nad rakietą Starship, która ma za sobą 13 próbnych lotów. Ten ostatni był dużym sukcesem, bo firmie udało się po raz pierwszy wylądować miękko drugim stopniem na oceanie. Po kilku tygodniach przetransportowano go w okolice Wyspy Bożego Narodzenia, a docelowo element ma trafić do Starbase.

Kolejny test Starshipa ma odbyć się w niedługim czasie i będzie bardzo spektakularny. Tym razem SpaceX wyśle drugi stopień rakiety w lot orbitalny oraz dostarczy ładunek. Następnie statek ma wrócić na Ziemię i zostanie podjęta próba złapania go w ramiona umieszczone na wieży. Wcześniej udało się tego dokonać jedynie z boosterem Super Heavy.



