Starship szykowany do 13. lotu. SpaceX podało termin

W skrócie SpaceX zaplanowało 13. lot rakiety Starship na noc z 16 na 17 lipca. Okienko startowe rozpocznie się o godzinie 00:45 czasu polskiego, a transmisja będzie dostępna na platformie X.

Przyczyną awarii podczas poprzedniego lotu Starship V3 była wadliwa sekwencja zapłonu silników, która spowodowała nieprawidłową orientację boostera i jego rozbicie o wodę.

Starship V3 jest najpotężniejszą rakietą w historii, zdolną wynieść 100 ton ładunku na orbitę.

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SpaceX pracuje nad wielką rakietą Starship od lat. Za nami dwanaście prób orbitalnych kolosa, z których pierwsza odbyła się w 2023 r. Kolejny lot ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu i firma podała termin.

SpaceX wyjaśnia przyczyny problemów pierwszego lotu rakiety Starship V3

Starship V3 to najnowsza konstrukcja potężnej rakiety, w której wprowadzono wiele poprawek. Jej pierwszy stopień Super Heavy stał się jeszcze większy. Dotychczas odbył się tylko jeden lot tej wersji. To start, który miał miejsce w maju i wkrótce po tym została ona uziemiona.

SpaceX wyjaśniło przyczyny problemów, które pojawiły się w poprzedniej misji. Analiza wykazała, że wadliwa okazała się zmiana w sekwencji zapłonu silników drugiego stopnia. To doprowadziło do odchylenia orientacji boostera Super Heavy o 90 stopni. W trakcie jego opadania pięć z 33 silników nie uruchomiło się prawidłowo.

W konsekwencji pierwszy stopień Super Heavy nie zdołał wylądować na oceanie i roztrzaskał się o wodę. SpaceX wprowadziło zmiany w sekwencji i wierzy, że w trakcie kolejnego lotu uda się uniknąć takich problemów.

Kiedy 13. lot wielkiej rakiety SpaceX Starship?

SpaceX niedawno rozpoczęło transport kolejnej rakiety na stanowisko startowe w Starbase i przekazało, że 13. lot planowany jest najwcześniej na 16 lipca. 90-minutowe okienko startowe rozpocznie się o godzinie 00:45 czasu w Polsce (a więc w nocy z 16 na 17 lipca).

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Około 30 minut wcześniej SpaceX planuje uruchomić webcast poświęcony misji. Transmisja będzie dostępna na kanale firmy w platformie X. Przy okazji udostępniono nowy dokument poświęcony pracom nad Starshipem, który możecie obejrzeć niżej.

Starship V3 to wielka rakieta, która teoretycznie jest w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o wadze około 100 ton. To oznacza, że jest najpotężniejszą konstrukcją tego typu, którą kiedykolwiek została zbudowana przez człowieka.

SpaceX wiąże ze Starshipem duże plany. Podobne nadzieje ma NASA, która wybrała drugi stopień rakiety w roli jednego z lądowników księżycowych dla astronautów. Przed firmą jest jednak jeszcze dużo pracy.



