Starship szykowany do przełomowego lotu. SpaceX prowadzi testy

W skrócie SpaceX przeprowadziło pomyślne testy statyczne drugiego stopnia rakiety Starship, czyli statku Ship 42, wykorzystując sześć silników Raptor oraz symulację manewru.

Nadchodzący 15. lot rakiety Starship ma na celu przetestowanie odzyskania obu stopni konstrukcji poprzez ich złapanie w ramiona wieży w teksańskim Starbase.

Firma Elona Muska przygotowuje się do misji zaplanowanej na przyszły miesiąc, podczas której po raz pierwszy chce odzyskać zarówno booster, jak i statek.

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Starship do tej pory odbył czternaście lotów, z których tylko ostatni był orbitalnym. SpaceX szykuje się do ponownego wystrzelenia najpotężniejszej rakiety świata. Tym razem firma chce po raz pierwszy odzyskać oba stopnie konstrukcji. Zanim to jednak nastąpi, to przeprowadzono testy statyczne.

SpaceX uruchomiło silniki drugiego stopnia rakiety Starship

Firma Elona Muska jakiś czas temu odpaliła silniki potężnego boostera Super Heavy. Natomiast w tym tygodniu (26 i 27 października) przeprowadzono testy statyczne drugiego stopnia rakiety, czyli statku.

SpaceX uruchomiło dwukrotnie silniki Raptor drugiego stopnia Starshipa, którym jest Ship 42. Próby zakończyły się powodzeniem, o czym firma poinformowała w poście udostępnionym na platformie X.

Zakończono testy statyczne statku Ship 42. W ramach przygotowań do lotu nr 15, Starship przeszedł pełnoczasowy test statyczny z użyciem sześciu silników, a także uruchomił pojedynczy silnik Raptor, aby zasymulować manewr zejścia z orbity

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Wcześniej w podobny sposób przetestowano Super Heavy 22, czyli booster mający zostać wykorzystany w trakcie nadchodzącej misji.

SpaceX chce odzyskać oba stopnie rakiety Starship

15. lot Starshipa ma być przełomowy. Firma chce tym razem odzyskać oba stopnie rakiety, a nie tylko booster Super Heavy. Oba elementy konstrukcji mają zostać złapane w ramiona wież znajdujących się w teksańskim Starbase.

Wcześniej SpaceX zdołało odzyskać tylko pierwszy stopień Starshipa. Mowa o Super Heavy, który pierwszy raz udało się złapać w ramiona wieży w Starbase w trakcie piątego lotu. Jednak statek nigdy wcześniej nie został odzyskany w taki sposób i dopiero całkiem niedawno zaliczył pierwsze miękkie lądowanie na oceanie.

Przełomowa próba ma odbyć się w trakcie 15. lotu rakiety Starship, który planowany jest na przyszły miesiąc. Jeśli SpaceX zdoła odzyskać oba stopnie, to będzie to duży krok na drodze do celu, którym jest wprowadzenie konstrukcji do komercyjnego użytku.