Starship szykowany do startu. Gdzie oglądać 15. lot rakiety SpaceX?

W skrócie Piętnasty lot rakiety Starship zaplanowano na 13 listopada, a transmisja z wydarzenia rozpocznie się na platformie X około 30 minut przed startem o godzinie 23:45 czasu polskiego.

Firma SpaceX podejmie podczas tej misji ambitną próbę odzyskania obu stopni rakiety, w tym lądowanie boostera Super Heavy w ramionach wieży startowej.

Podczas lotu orbitalnego statek Starship wypuści 26 satelitów Starlink V3, z których część wyposażono w kamery do monitorowania osłony termicznej drugiego stopnia rakiety.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Starship to wielka rakieta SpaceX, nad którą prace trwają od lat. Przed nami 15. lot wielkiej konstrukcji, który ma być przełomowy. Kiedy i gdzie oglądać nadchodzącą misję?

Kiedy i gdzie oglądać start rakiety SpaceX Starship?

SpaceX planuje ponownie wystrzelić wielką rakietę Starship dziś, 13 listopada. Okienko startowe rozpocznie się o godzinie 16:45 czasu centralnego w Stanach Zjednoczonych i potrwa 75 minut. W Polsce będzie to godzina 23:45.

Na około 30 minut przed startem rozpocznie się transmisja z webcastem, gdzie zostaną omówione założenia dzisiejszej misji. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo na kanale SpaceX w platformie X.

Rozwiń

Cała misja będzie bardzo długa. SpaceX zakłada, że drugi stopień rakiety Starship spędzi na orbicie okołoziemskiej nawet ponad 22 godziny. W tym czasie powinien okrążyć Ziemię kilkanaście razy. Dopiero później statek zostanie skierowany ponownie w atmosferę planety i następnie zostanie podjęta próba jego odzyskania.

SpaceX w trakcie 15. lotu rakiety Starship chce odzyskać oba stopnie

SpaceX podczas dzisiejszej misji planuje dokonać czegoś pierwszy raz. To próba odzyskania obu stopni rakiety. Dotychczas udało się to tylko w przypadku boostera Super Heavy, ale nie statku.

Pierwszy stopień Super Heavy wróci na powierzchnię po kilku minutach od startu i następnie zostanie złapany w wielkie ramiona wieży. W przypadku próby odzyskania statku będziemy musieli poczekać blisko dobę. Jeśli to się uda, to będzie to ogromny krok na drodze w rozwoju rakiety Starship.

W planach jest również rozmieszczenie 26 satelitów Starlink V3, które zostaną wypuszczone z ładowni statku. Potem rozłożą anteny i panele słoneczne. Później SpaceX spróbuje nawiązać łączność z istniejącą konstelacją. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to satelity zaczną dostarczać internet w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Warto dodać, że trzy satelity Starlink V3 zmodyfikowano i SpaceX umieściło w nich specjalne kamery. Pozwolą one monitorować osłonę termiczną drugiego stopnia rakiety Starship, która co chwilę jest modyfikowana w celu uzyskania jak najlepszego efektu.