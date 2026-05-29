Starship V3 to nowa wersja potężnej rakiety SpaceX, która odbyła swój debiutancki lot kilka dni temu. Nie wszystko poszło według myśli firmy i to zwróciło uwagę FAA. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa postanowiło uziemić wielką konstrukcję Muska.

SpaceX wystrzeliło rakietę Starship V3 w kosmos 22 maja. Był to 12. lot konstrukcji i zarazem pierwszy w tej wersji. Cała misja przebiegła dosyć sprawnie. Jednak booster Super Heavy, który miał wykonać miękkie lądowanie w Zatoce Meksykańskiej, nie był w stanie uzyskać odpowiedniego ciągu i zaliczył twarde lądowanie.

Pięć dni po locie do sprawy odniosła się Federalna Administracja Lotnictwa, która w komunikacie z 27 maja przekazała, że Starship zostaje uziemiony. FAA uznała to za wypadek i domaga się od SpaceX przeprowadzenia śledztwa oraz podjęcia działań, które pozwolą zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości.

Powrót do lotów statku kosmicznego Starship i Super Heavy opiera się na stwierdzeniu przez FAA, że jakikolwiek system, proces lub procedura związana z wypadkiem nie ma wpływu na bezpieczeństwo publiczne

"FAA będzie nadzorować dochodzenie prowadzone przez SpaceX, będzie uczestniczyć w każdym etapie procesu i zatwierdzi końcowy raport SpaceX, w tym wszelkie działania naprawcze" - dodaje Federalna Administracja Lotnictwa w opublikowanym komunikacie.

Rakieta Starship firmy SpaceX nie powinna być długo uziemiona

SpaceX zapewne już bada całą sprawę i można się spodziewać, że Starship nie będzie długo uziemiony. Dla przykładu sztandarowa rakieta firmy, którą jest Falcon 9, wcześniej w tym roku również została uziemiona przez FAA, ale trwało to zaledwie 4 dni.

Kilka tygodni temu Federalna Administracja Lotnictwa uziemiła także wielką rakietę New Glenn konkurenta SpaceX, czyli firmy Blue Origin, ale ta konstrukcja również znajduje się już na etapie wznowienia lotów.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną fiaska w trakcie lądowania Super Heavy podczas ostatniej misji Starshipa. SpaceX przyznało, że konstrukcja rzeczywiście nie osiadła miękko na wodzie i zaliczyła coś, co nazwano "twardym lądowaniem".





