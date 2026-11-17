W skrócie Elon Musk zapowiedział prace nad rakietą Starship V4, która dzięki większym rozmiarom drugiego stopnia pomieści ponad 60 proc. więcej paliwa niż obecna generacja.

Nowa konstrukcja osiągnie wysokość 70 metrów, otrzyma dziewięć mocniejszych silników Raptor-Vacuum, a w połączeniu z boosterem Super Heavy przekroczy 140 metrów wysokości.

SpaceX planuje rozwój systemu odzyskiwania stopni rakiety, tankowanie na orbicie oraz przygotowuje się do pierwszego startu Starshipa z Florydy w przyszłym roku.

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Starship odbył kilka dni temu spektakularny 15. lot i SpaceX po raz pierwszy w historii zdołało przechwycić drugi stopień rakiety w wielkie ramiona wieży. Konstrukcja już dziś jest ogromna, ale na tym nie koniec. Rąbka tajemnicy uchylił na platformie X założyciel spółki, czyli Elon Musk.

Elon Musk zapowiada jeszcze większą rakietę Starship V4

Założyciel SpaceX zabrał głos w sprawie dalszej przyszłości projektu ogromnej rakiety. Elon Musk zapowiedział, że SpaceX chce stworzyć kolosa o nazwie Starship V4. Obecna generacja to V3.

Starship V4 to przede wszystkim większy drugi stopień rakiety. Statek ma urosnąć do wysokości około 70 metrów, czyli będzie o 40 proc. wyższy niż obecnie. Dzięki temu ma być w stanie zabrać ponad 60 proc. więcej paliwa. To pozwoli na loty na większe odległości.

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"Liczba silników wzrośnie do 9 - dodane zostaną 3 kolejne jednostki Raptor w wersji próżniowej (Raptor-Vacuum), a same silniki będą nowszymi, mocniejszymi jednostkami typu V4" - dodał Elon Musk we wpisie na platformie X.

Więcej szczegółów nie podano. Jednak w połączeniu z boosterem Super Heavy nowa rakieta będzie wysoka na ponad 140 metrów. Będzie to rekordowo wielka konstrukcja tego typu, jakiej człowiek wcześniej nie stworzył.

SpaceX wiąże z rakietą Starship ambitne plany

15. lot, który odbył się w zeszłym tygodniu, był bardzo spektakularny. Na tym jednak nie koniec. SpaceX ma duże ambicje związane z tym projektem, ale prawda jest taka, że firmę czeka jeszcze wiele pracy.

SpaceX musi jeszcze dopracować cały system do takiego stanu, aby udawało się odzyskiwać oba stopnie. Kolejnym kluczowym celem jest umożliwienie tankowania statku na orbicie okołoziemskiej, co pozwoli wysyłać go w dalsze misje. Będzie to możliwe z wykorzystaniem specjalnej cysterny, co jednak wymaga dwóch startów rakiet.

Ponadto SpaceX w niedługim czasie będzie chciało po raz pierwszy wystrzelić Starshipa z Florydy. W tym celu firma od kilku lat dostosowuje stanowisko 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego, które należy do NASA. Pierwszy lot z tej lokalizacji ma odbyć się w przyszłym roku.