Starship z datą 15. lotu. Przełomowa misja rakiety SpaceX

W skrócie 15. lot Starshipa zaplanowano na piątek 13 listopada, a transmisja rozpocznie się około 30 minut przed startem o godzinie 11:45 czasu w Polsce.

Podczas tej misji SpaceX podejmie pierwszą próbę odzyskania obu stopni rakiety Starship poprzez ich przechwycenie przez ramiona umieszczone na wieżach startowych.

Głównym celem operacyjnym jest rozmieszczenie 26 satelitów Starlink V3, z których trzy zostały wyposażone w kamery do monitorowania osłony termicznej drugiego stopnia.

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Starship to najpotężniejsza rakieta świata, którą SpaceX pracuje od lat. Za nami czternaście startów wielkiej konstrukcji. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się 15. lot, który ma być bardzo spektakularny. Firma ogłosiła termin.

Kiedy 15. lot wielkiej rakiety Starship?

SpaceX ogłosiło termin 15. lotu ogromnej rakiety. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Starship zostanie ponownie wystrzelony w piątek 13 listopada. Okienko startowe potrwa 75 minut i rozpocznie się o godzinie 11:45 czasu w Polsce. Około 30 minut wcześniej rozpocznie się transmisja z webcastem poświęconym misji.

Oczywiście 15. lot Starshipa będzie można oglądać na żywo. Będzie to możliwe na kanale SpaceX w platformie X. Transmisja będzie długa, bo ma być kontynuowana do momentu, aż drugi stopień rakiety wróci na Ziemię i zostanie złapany w ramiona wieży, ale wcześniej może spędzić godziny na orbicie okołoziemskiej.

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SpaceX zakłada, że drugi stopień Starshipa okrąży Ziemię nawet 14 razy i spędzi w kosmosie ponad 22 godziny. Następnie zostanie skierowany na odpowiednią trajektorię i wróci na powierzchnię.

SpaceX chce odzyskać oba stopnie rakiety Starship

15. lot Starshipa będzie przełomowy. SpaceX po raz pierwszy chce odzyskać oba stopnie wielkiej rakiety. Po kilku minutach od startu w ramiona wieży ma zostać złapany booster Super Heavy. Potem to samo firma chce po raz pierwszy spróbować z drugim stopniem, czyli statkiem.

W trakcie misji zostanie także podjęta próba rozmieszczenia 26 satelitów Starlink V3. Te następnie rozłożą anteny oraz panele słoneczne i SpaceX będzie chciało nawiązać łączność z konstelacją. Po kilku tygodniach od startu mają zacząć pełnić swoją rolę komercyjną w dostarczaniu internetu do klientów.

Trzy z satelitów zmodyfikowano i na ich pokładzie znajdują się specjalne kamery, które mają monitorować osłonę termiczną drugiego stopnia Starshipa. Podobne próby podejmowano już wcześniej.

Drugi stopień Starshipa zostanie wyniesiony na niską orbitę okołoziemską na wysokość około 275 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Dla porównania Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje na wysokości około 400 kilometrów.