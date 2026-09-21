Starship z datą pierwszego lotu orbitalnego. Misja SpaceX będzie przełomowa

W skrócie SpaceX planuje pierwszy lot orbitalny rakiety Starship na 28 września, czekając obecnie na niezbędne zgody organów regulacyjnych, w tym amerykańskiej agencji FAA.

Podczas misji drugi stopień rakiety spędzi na orbicie około 10 godzin, okrążając Ziemię maksymalnie sześć razy oraz wynosząc 26 satelitów Starlink V3.

Firma przeprowadzi testy udoskonalonej osłony termicznej oraz podejmie próbę miękkiego lądowania drugiego stopnia na Oceanie Spokojnym, bez odzyskiwania boostera.

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Starship to wielka rakieta SpaceX, nad którą firma Elona Muska pracuje od lat. Gigant szykuje się do kolejnego testu konstrukcji i podał datę planowanego startu. Przy okazji spółka spróbuje zrobić coś, czego nie udało się dokonać wcześniej.

SpaceX ujawnia datę pierwszego lotu orbitalnego rakiety Starship

Starship do tej pory odbył 13 lotów, ale wszystkie z nich były próbami suborbitalnymi. Najbliższa misja będzie pod tym względem przełomowa. SpaceX chce po raz pierwszy wykonać lot orbitalny, co przybliży konstrukcję do wprowadzenia do komercyjnego użytku.

Obecnie SpaceX celuje z misją na 28 września. Wcześniej deklarowano termin 22 września. Oczywiście firma potrzebuje zgody organów regulacyjnych, w tym FAA (Federalnej Administracji Lotnictwa). Bez tego misja nie będzie się mogła odbyć.

Najbliższy lot Starship będzie można oczywiście oglądać w internecie. Firma udostępni relację na żywo, którą będzie można oglądać na jej kanałach w mediach społecznościowych. Webast powinien zostać udostępniony na kilkadziesiąt minut przed startem.

Okienko startowe otworzy się o godzinie 14:15 czasu w Polsce. Potrwa 75 minut.

Starship poleci na orbitę i okrąży Ziemię sześć razy

Będzie to pierwszy lot orbitalny wielkiej rakiety Elona Muska. Tym razem drugi stopień spędzi na orbicie okołoziemskiej około 10 godzin i znajdzie się na wysokości około 275 km nad powierzchnią. W tym czasie ma okrążyć całą planetę maksymalnie sześć razy.

Pierwszy stopień rakiety, czyli Super Heavy, tym razem nie wróci na stanowisko. Ma wpaść do wody w Zatoce Meksykańskiej i SpaceX nie podejmie się próby odzyskania wielkiego boostera.

Statek rakiety Starship ma ponadto dostarczyć na orbitę okołoziemską 26 satelitów Starlink V3, które znajdą się w jego ładowni. Te następnie rozłożą panele słoneczne i nawiążą łączność z pozostałymi elementami budowanej konstelacji.

Drugi stopień rakiety również nie wyląduje w ramionach wielkiej wieży. SpaceX planuje przeprowadzić próbę miękkiego lądowania na Pacyfiku. W trakcie 13. lotu. w lipcu udało się tego dokonać pierwszy raz.

SpaceX przeprowadzi testy udoskonalonej osłony termicznej rakiety Starship

SpaceX dodało w opisie misji, że planuje przeprowadzić także testy pewnych zmian, które wprowadzono w osłonie termicznej drugiego stopnia. Są to różne poprawki oraz rozwiązania eksperymentalne, które teraz zostaną sprawdzone w praktyce.

Firma chce też ponownie użyć pewne płytki, które udało się odzyskać z drugiego stopnia rakiety biorącej udział w 13. locie. Obecnie jest on transportowany do Starbase, a wcześniej wyłowiono go z Oceanu Indyjskiego.