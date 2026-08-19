Steve Jobs na wygnaniu. Nowa książka o szefie Apple odsłania nowe tajemnice

W skrócie Książka Geoffreya Caina Steve Jobs na wygnaniu szczegółowo opisuje 12-letni okres nieobecności założyciela w Apple, który jest kluczowy dla zrozumienia jego późniejszych sukcesów.

Autor publikacji, dziennikarz Geoffrey Cain, dokumentuje przemianę Jobsa w firmie NeXT, a polska premiera tej książki nakładem wydawnictwa SQN zaplanowana jest na 19 sierpnia.

W tym roku mija 15 lat od śmierci Steve'a Jobsa, który zmarł w 2011 roku, natomiast sama firma Apple obchodziła niedawno jubileusz 50-lecia istnienia od założenia w 1976 roku.

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Do sprzedaży trafia książka "Steve Jobs na wygnaniu. Nieznana historia NeXT i przemiana niepokornego wizjonera" autorstwa Geoffreya Caina. To już kolejna pozycja dla fanów Apple i z pewnością nie warto jej przegapić. Dlaczego?

Książka "Steve Jobs na wygnaniu" opisuje nieznaną historię z życia szefa Apple

Steve Jobs nie był w trakcie swojej kariery ciągle związany z Apple, choć jest jednym z założycieli słynnej spółki. Nie był tam obecny w latach 1985-1997. Większość biografii opisuje ten fragment życia Jobsa jako krótki epizod. W rzeczywistości był to bardzo istotny moment.

Książka "Steve Jobs na wygnaniu. Nieznana historia NeXT i przemiana niepokornego wizjonera" autorstwa Geoffreya Caina skupia się właśnie na tym okresie. Tytuł dokładnie dokumentuje 12 lat "tułaczki po pustyni" do 1997 r., kiedy to nastąpił powrót do Apple.

To właśnie w tym czasie Steve Jobs wyciągnął cenne wnioski, które następnie pozwoliły mu przekształcić Apple w jedną z najważniejszych firm świata. Autorem książki jest dziennikarz śledczy i technologiczny Geoffrey Cain, który przez dwanaście lat pracował jako korespondent zagraniczny w Azji i na Bliskim Wschodzie. Pisał m.in. do magazynów "Economist", "Time" czy "Wall Street Journal".

"Steve Jobs na wygnaniu. Nieznana historia NeXT i przemiana niepokornego wizjonera" autorstwa Geoffreya Caina trafia do sprzedaży 19 sierpnia wydawnictwem SQN. Cena to 69,99 zł. Fani Apple powinni także zainteresować się innymi tytułami. Wśród nich są "Steve Jobs" Waltera Isaacsona czy "Nadgryzione jabłko" Brennana Chrisanna.

15 lat od śmierci założyciela Apple

W tym roku przypada 15. rocznica śmierci Steve'a Jobsa, który odszedł 5 października 2011 r. po nieudanej walce z rakiem trzustki. Natomiast Apple w tym roku obchodziło 50-lecie założenia, co miało miejsce w kwietniu 1976 r.

Dziś Apple to jedna z najważniejszych firm technologicznych świata. Wycena spółki jest obecnie na poziomie prawie 4,5 bln dolarów. Firma zasłynęła przede wszystkim z iPhone'ów, ale też komputerów Mac czy iPadów. Dziś zarabia także mnóstwo pieniędzy na usługach.



