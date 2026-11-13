W skrócie Inicjatywa mObywatel Challenge zachęca do stworzenia projektu lepszej aplikacji rządowej, nawet bez umiejętności programistycznych.

Uczestnicy mogą zgłaszać indywidualnie lub w zespołach klikalne prototypy stworzone w programach typu Figma lub Framer do 30 listopada 2026 roku.

Najciekawsze projekty zostaną zaprezentowane w Sejmie, a sama aplikacja mObywatel w przyszłości zyska nowe funkcje, w tym elektroniczną rejestrację pojazdu.

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mObywatel to rządowa aplikacja, która ciągle zyskuje na popularności. W kraju używa jej ponad 13,5 mln osób i nowych ciągle przybywa. Czy jednak platforma mogłaby być jeszcze lepsza? W tym celu powstała nowa inicjatywa, która ma to wykazać.

Stwórz projekt rządowej aplikacji w ramach mObywatel Challenge

mObywatel Challenge to nowe wyzwanie, którego celem jest stworzenie projektu aplikacji jeszcze lepszego od oryginału. W tym celu nie trzeba mieć zdolności programistycznych. Wystarczy klikalny prototyp stworzony na przykład w programie Figma lub Framer i działający bez konieczności logowania.

Wybór dla uczestników jest duży. Można stworzyć całą aplikację lub też skupić się jedynie na wybranej usłudze, której działanie zostanie pokazane krok po kroku. Do wyzwania można podchodzić indywidualnie lub w zespołach. Przy okazji zachęca się do wykorzystania polskich modeli językowych, takich jak Bielik czy PLLuM. Patronat nad konkursem sprawuje wicemarszałek Sejmu Marcin Horała.

Państwo w telefonie powinno działać tak dobrze jak najlepsze aplikacje, których używamy każdego dnia. Zapraszam projektantów, programistów, studentów i zwykłych użytkowników: pokażcie, jak to zrobić. Najlepsze pomysły zaprezentujemy w Sejmie

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 listopada 2026 r. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie mobywatel.ai. Zwycięskie pomysły zostaną zaprezentowane w Sejmie.

Aplikacja mObywatel wkrótce dostanie ciekawe nowości

mObywatel nadal jest rozwijany i wkrótce otrzyma kolejne nowości. To program pilotażowy integracji z europejskim portfelem tożsamości, co w przyszłości pozwoli na korzystanie z wybranych usług poza granicami kraju. Następna w kolejce jest elektroniczna rejestracja pojazdu, która zostanie wprowadzona na początku przyszłego roku. Wiemy, że nowy system zostanie zintegrowany z rządową aplikacją i z jej poziomu będzie można wysyłać stosowne wnioski.

Obecnie na etapie realizacji są też: uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA oraz rozwój wersji Junior dla młodszych użytkowników.