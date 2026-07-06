Owady-cyborgi to hybrydowe konstrukcje łączące żywe organizmy z miniaturową elektroniką - do ciała owada mocowane są elektrody pozwalające zdalnie sterować jego ruchem, przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnych mięśni i układu nerwowego. Takie rozwiązanie ma kilka istotnych zalet, w przeciwieństwie do klasycznych robotów owady nie potrzebują silników elektrycznych do poruszania się, dzięki czemu zużywają znacznie mniej energii. Są również wyjątkowo odporne, potrafią pokonywać nierówny teren i przeciskać się przez szczeliny, do których nie dotrą nawet najbardziej zaawansowane roboty ratownicze.

Technologia rozwijana przez zespół profesora Hirotaki Sato od ponad dekady była już testowana podczas rzeczywistych akcji poszukiwawczo-ratowniczych, m.in. po silnym trzęsieniu ziemi w Mjanmie. Dotychczas możliwości owadów-cyborgów ograniczała jednak ich biologia - karaluchy, podobnie jak inne owady lądowe, oddychają powietrzem przez niewielkie otwory w ciele zwane przetchlinkami. Po zanurzeniu w wodzie dostęp tlenu zostaje odcięty, co uniemożliwia ich wykorzystanie w zalanych budynkach, kanałach czy podziemnych tunelach.

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Największym problemem była woda

I tu do akcji wkraczają zespoły z Nanyang Technological University w Singapurze oraz Waseda University w Japonii, którzy opracowali dla nich… skafandry do nurkowania, a wyniki swoich badań opublikowali w czasopiśmie "Nature Communications". Opracowany przez nich system składa się z elastycznej osłony wydrukowanej w technologii 3D, generatora tlenu oraz cienkich przewodów doprowadzających gaz bezpośrednio do przetchlinek owada.

Generator nie wymaga baterii ani zasilania elektrycznego, w jego wnętrzu zachodzi kontrolowana reakcja chemiczna pomiędzy nadtlenkiem wodoru i dwutlenkiem manganu, która stopniowo uwalnia tlen. Następnie trafia on przewodami do układu oddechowego karalucha, podczas gdy wodoodporna osłona chroni przetchlinki przed zalaniem.

Trzy godziny pod wodą

Podczas eksperymentów naukowcy wykorzystali syczące karaluchy madagaskarskie "Gromphadorhina portentosa", zwierzęta umieszczano w specjalnych zbiornikach symulujących różne warunki środowiskowe. Karaluchy wyposażone w nowy system mogły oddychać i swobodnie poruszać się pod wodą przez dwie do trzech godzin. Dla porównania owady z grupy kontrolnej, które nie otrzymały skafandra, przestawały oddychać już po około dwóch minutach od zanurzenia.

Badacze podkreślają, że nowa konstrukcja nie tylko dostarcza tlen, ale również pozwala zachować normalny metabolizm oraz sprawność ruchową przez długi czas, zamieniając typowo lądowego owada w amfibijnego cyborga zdolnego do działania zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Autorzy pracy widzą dla tej technologii szereg praktycznych zastosowań, owady-cyborgi mogłyby docierać do zalanych gruzowisk po trzęsieniach ziemi, eksplorować zawalone budynki, kontrolować stan rurociągów, kanałów technicznych czy innych trudno dostępnych elementów infrastruktury.

Ich zdaniem połączenie naturalnej sprawności owadów z elektronicznym sterowaniem oraz autonomicznym systemem podtrzymywania oddychania tworzy platformę, która może okazać się znacznie bardziej użyteczna niż miniaturowe roboty w środowiskach pełnych przeszkód i ciasnych przestrzeni. Naukowcy dodają, że podobny skafander będzie można prawdopodobnie dostosować również do innych owadów, jak chrząszcze czy szarańcza, bo ich układ oddechowy i budowa ciała są zbliżone do anatomii karaluchów.



