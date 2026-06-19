Subskrypcje AI pod lupą. Ile kosztują alternatywy dla ChatGPT?

Spis treści: Popularne narzędzia AI Ile kosztują popularne narzędzia AI w wersji Premium i co oferują? Jakie subskrypcje opłaca się wykupić?

Popularne narzędzia AI

Dla większości użytkowników darmowe wersje narzędzi AI w zupełności wystarczą. Chat GPT w wersji podstawowej daje dostęp do GPT 5.2 i ma spory limit, który w zupełności wystarczy na codzienne potrzeby. Z tego powodu to nadal najpopularniejsze narzędzie AI.

Chat GPT ma dziś jednak sporą liczbę konkurentów. Darmowy plan Claude daje dostęp do modelu Sonnet 4.6. Ma jednak mniejszą liczbę wiadomości dziennie. Gemini w darmowej wersji daje dostęp do Gemini 2.5 Flash, z kolei Perplexity umożliwia tylko 5 wyszukiwań dziennie w wersji darmowej. Nie należy także zapominać o Copilocie, który w wersji darmowej działa w wyszukiwarkach Edge i Bing.

Wersje darmowe tych narzędzi są wystarczające dla użytkowników potrzebujących AI do wyszukiwania informacji, okazjonalnego pisania czy burzy mózgu. Limity stają się jednak problemem, kiedy z AI korzystamy często. Każde z wymienionych narzędzi oferuje płatne subskrypcje Pro czy Premium, które znoszą limity lub je podwyższają i udostępniają więcej opcji użytkownikom.

Ile kosztują popularne narzędzia AI w wersji Premium i co oferują?

Cena za subskrypcję PRO narzędzi AI jest podobna. W większości wynosi ona blisko 20 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 80 zł miesięcznie. Nieco droższy jest Grok, który kosztuje 30 dolarów.

Choć cena jest podobna - możliwości, jakie dają wersje PRO, znacznie się różnią. W niektórych narzędziach otrzymujemy więcej, w innych mniej. Warto zatem przyjrzeć się konkretnym przykładom.

ChatGPT Plus (99 zł/miesiąc)

Płatna subskrypcja ChatGPT PLUS daje dostęp do nowszych modeli językowych. W darmowej wersji dostępny jest model w wersji 4, w płatnej już w wersji 5. W czerwcu 2026 Open AI ogłosiło premierę modelu 5.6. Użytkownik wersji Pro otrzymuje priorytetowy dostęp w godzinach szczytu, może generować obrazy za pomocą DALL-E, otrzymuje zaawansowany tryb głosowy oraz wyższe limity zapytań dla funkcji Deep Research.

Claude Pro (64 zł/miesiąc)

Daje dostęp do wszystkich modeli Anthropic także najnowszego Opus 4.7. Pięciokrotnie zwiększa się limit zapytań. Użytkownik otrzymuje też priorytetowy dostęp w godzinach szczytu, a także dostęp do narzędzia Claude Design do generowania układów stron, interaktywnych makiet, prezentacji oraz interfejsów.

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Gemini Pro (98 zł/miesiąc)

Plan Google AI Pro zapewnia dostęp do zaawansowanych modeli Gemini 2.5 Pro i 3.1 Pro oraz głęboką integrację z usługami Google Workspace, dzięki czemu może analizować wiadomości w Gmailu, dane w Arkuszach Google oraz pliki zapisane na Dysku Google. Subskrypcja oferuje również rozszerzony dostęp do narzędzi Gemini, w tym większy limit w funkcji Deep Research. Umożliwia generowanie i edycję obrazów za pomocą Nano Banana Pro. Użytkownicy zyskują także rozszerzone opcje w NotebookLM. Istotnym atutem pakietu jest aż 5 TB przestrzeni w chmurze Google, co stanowi znaczące zwiększenie dostępnego miejsca na dane. W pakiecie dostajemy też dostęp do YouTube Lite. Warto też śledzić promocje, bo ostatnio Google oferował ten pakiet za 48,99 zł miesięcznie przez 6 kolejnych miesięcy.

Perplexity Pro (ok. 62 zł/miesiąc)

Użytkownik może korzystać z różnych modeli w tym Claude i GPT, a także modeli graficznych, Nano Banana, DALL-E 3, Stable Diffusion XL oraz Flux1, oraz dostęp do Perplexity Spaces. Oferuje ponad 300 zapytań dziennie, generowanie 50-100 grafik i 5 filmów miesięcznie. Funkcja Deep Research teoretycznie jest nieograniczona, ale w przypadku intensywnego użytkowania może zostać zablokowana.

Copilot Personal (42,99 zł/miesiąc)

Daje dostęp do modeli GPT-4o i GPT-5. Co jednak najważniejsze Capilot integruje się z programami Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

Grok Premium+ (110 zł/miesiąc)

Darmowa wersja Grok daje możliwość wysłania jedynie pięć zapytań, wersja płatna podnosi limit do dziesięciu na 12 godzin. Subskrypcja daje dostęp do narzędzi Think Mode, i Grok Image, a także pełną integrację z platformą X. Daje to wgląd do wiadomości i wydarzeń w czasie rzeczywistym prosto z postów na platformie X.

Jakie subskrypcje opłaca się wykupić?

Każde narzędzie AI różni się możliwościami i jakością odpowiedzi. Użytkownicy środowiska Google z pewnością docenią płatną wersję Gemini, z kolei użytkownicy Microsoft 365 płatną wersję Copilot Pro.

Osoby wykorzystujące narzędzia AI głównie do researchu docenią wersję płatną Perplexity, z kolei osoby tworzące treści mogą zainwestować w rozszerzoną wersję Clauda. Najbardziej uniwersalnym narzędziem dalej pozostaje ChatGPT.





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