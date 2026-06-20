Superszybki pociąg ETR 1000 wyjedzie na polskie tory? Co to za pojazd?

PKP Intercity ogłosiło przetarg na superszybkie pociągi KDP dla prędkości ponad 300 km/h pod koniec 2025 r. Właściwe postępowanie dopiero się rozpocznie, bo na dniach poznamy listę podmiotów, które planują rywalizować o ten kontakt. PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail zawiązali konsorcjum, które proponuje pojazd ETR 1000. Co to za skład?

ETR 1000 to superszybki pociąg KDP Hitachi Rail

Konsorcjum PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail wystartuje do przetargu z pociągiem ETR 1000. Jest to sprawdzony skład KDP, który jeździ już w Europie jako Frecciarossa 1000. Jego operatorami są włoska Trenitalia oraz hiszpańskie Iryo.

ETR 1000 to szybki i nowoczesny pociąg. W Europie jeździ z prędkością do 300 km/h, ale w rzeczywistości jest w stanie rozpędzać się nawet do 400 km/h. Maksymalną prędkość komercyjną Hitachi Rail określiło na 360 km/h. To istotny parametr, bo PKP Intercity szuka składów dla prędkości co najmniej 320 km/h. Napęd jest elektryczny i został przystosowany pod kątem różnych systemów zasilania. Moc sięga 10 tys. kW (13,4 tys. koni mechanicznych).

Pociąg jest w stanie pomieścić do 457 pasażerów w różnych klasach. W premium fotele są tak duże, że przypominają kanapy. Skład jest długi na 202 metry i oferuje liczne udogodnienia dla pasażerów, w tym klimatyzację, Wi-Fi, indywidualne oświetlenie oraz został przystosowany pod kątem osób niepełnosprawnych.

Oczywiście PKP Intercity może stawiać dodatkowe wymagania, które będzie musiał spełnić zwycięzca przetargu. Mówi się m.in. o tym, że przewoźnik planuje nową klasę pasażerską "grand".

PKP Intercity ogłosi firmy starające się o dostawę pociągów KDP w czerwcu

Polski przewoźnik już na dniach ujawni listę podmiotów, które powalczą w przetargu o dostarczenie pociągów KDP. Termin był kilka razy zmieniany i tym ostatecznym jest 25 czerwca.

Wiemy, że do przetargu planuje stanąć osiem producentów pociągów, ale tylko dwóch z nich to firmy z Polski. Są to Newag oraz PESA Bydgoszcz S.A. Obie nie mają doświadczenia w produkcji taboru KDP i stąd potrzeba nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami.

Warto dodać, że produkcja pierwszych 20 sztuk ETR 1000 dla PKP Intercity nie odbywałaby się w Polsce, a włoskich zakładach Hitachi Rail. Produkcja miałaby zostać częściowa powierzona zakładom PESY dopiero w ramach zamówienia dodatkowego (na 35 jednostek).





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