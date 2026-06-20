Superszybki pociąg ETR 1000 wyjedzie na polskie tory? Co to za pojazd?
ETR 1000 to superszybki pociąg KDP, który proponuje PKP Intercity konsorcjum firm PESA Bydgoszcz S.A. Czy takie składy za kilka lat wyjadą na polskie tory? Jednostka ETR 1000 to sprawdzony pojazd, który jeździ już w wybranych regionach Europy, m.in. we Włoszech i Hiszpanii jako Frecciarossa 1000.
PKP Intercity ogłosiło przetarg na superszybkie pociągi KDP dla prędkości ponad 300 km/h pod koniec 2025 r. Właściwe postępowanie dopiero się rozpocznie, bo na dniach poznamy listę podmiotów, które planują rywalizować o ten kontakt. PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail zawiązali konsorcjum, które proponuje pojazd ETR 1000. Co to za skład?
ETR 1000 to superszybki pociąg KDP Hitachi Rail
Konsorcjum PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail wystartuje do przetargu z pociągiem ETR 1000. Jest to sprawdzony skład KDP, który jeździ już w Europie jako Frecciarossa 1000. Jego operatorami są włoska Trenitalia oraz hiszpańskie Iryo.
ETR 1000 to szybki i nowoczesny pociąg. W Europie jeździ z prędkością do 300 km/h, ale w rzeczywistości jest w stanie rozpędzać się nawet do 400 km/h. Maksymalną prędkość komercyjną Hitachi Rail określiło na 360 km/h. To istotny parametr, bo PKP Intercity szuka składów dla prędkości co najmniej 320 km/h. Napęd jest elektryczny i został przystosowany pod kątem różnych systemów zasilania. Moc sięga 10 tys. kW (13,4 tys. koni mechanicznych).
Pociąg jest w stanie pomieścić do 457 pasażerów w różnych klasach. W premium fotele są tak duże, że przypominają kanapy. Skład jest długi na 202 metry i oferuje liczne udogodnienia dla pasażerów, w tym klimatyzację, Wi-Fi, indywidualne oświetlenie oraz został przystosowany pod kątem osób niepełnosprawnych.
Oczywiście PKP Intercity może stawiać dodatkowe wymagania, które będzie musiał spełnić zwycięzca przetargu. Mówi się m.in. o tym, że przewoźnik planuje nową klasę pasażerską "grand".
PKP Intercity ogłosi firmy starające się o dostawę pociągów KDP w czerwcu
Polski przewoźnik już na dniach ujawni listę podmiotów, które powalczą w przetargu o dostarczenie pociągów KDP. Termin był kilka razy zmieniany i tym ostatecznym jest 25 czerwca.
Wiemy, że do przetargu planuje stanąć osiem producentów pociągów, ale tylko dwóch z nich to firmy z Polski. Są to Newag oraz PESA Bydgoszcz S.A. Obie nie mają doświadczenia w produkcji taboru KDP i stąd potrzeba nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami.
Warto dodać, że produkcja pierwszych 20 sztuk ETR 1000 dla PKP Intercity nie odbywałaby się w Polsce, a włoskich zakładach Hitachi Rail. Produkcja miałaby zostać częściowa powierzona zakładom PESY dopiero w ramach zamówienia dodatkowego (na 35 jednostek).