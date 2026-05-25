Superszybkie pociągi dla PKP Intercity później? Kolejna zmiana terminu

Kolej w Polsce za kilka lat czeka duża zmiana. We wczesnych latach 30. powinniśmy zobaczyć na torach superszybkie pociągi jeżdżące z prędkością ponad 300 km/h. Takie składy kupi m.in. PKP Intercity, które ogłosiło inicjatywę pod koniec 2025 r. Na jakim etapie znajduje się ten pomysł?

PKP Intercity ponownie przekłada termin otwarcia ofert na pociągi KDP

Obecnie PKP Intercity jest na etapie przyjmowania wstępnych zgłoszeń ze strony producentów pociągów. Kolejnym etapem jest tzw. otwarcie ofert, które jeszcze jakiś czas temu planowano na 29 maja. Tak się jednak nie stanie i termin ponownie uległ zmianie.

PKP Intercity znowu zmieniło termin otwarcia ofert na pociągi KDP i nową datą jest 29 czerwca. Ta wcześniejsza planowana na 15 czerwca (z 29 maja) również była wynikiem przełożenia. Powodem takiej sytuacji jest prośba jednego z producentów, który tłumaczy to potrzebą większej ilości czasu na przygotowanie się do inwestycji.

Wiemy, że wstępne zainteresowanie pociągami KDP dla PKP Intercity wykazało ośmiu producentów. Tylko dwie firmy są z Polski.

Superszybkie pociągi dla PKP Intercity dopiero za kilka lat

Zmiana terminu otwarcia ofert jest niewielka i wynosi miesiąc. Można więc zakładać, że to małe opóźnienie nie wpłynie na pierwsze dostawy składów KDP do Polski, co powinno nastąpić w okolicy 2032 r. Wtedy ma być gotowa pierwsza nitka nowej linii kolejowej Y (odcinek Warszawa - lotnisko Port Polska - Łódź), która umożliwi pociągom jazdę z prędkością ponad 300 km/h.

Dokładne szczegóły techniczne pociągów KDP dla PKP Intercity nie są jeszcze znane. Specyfikacja zostanie wyłoniona w ramach prowadzonego dialogu konkurencyjnego, co nastąpi z czasem. Przewoźnik ma jednak pewne wstępne założenia.

Pociągi KDP dla PKP Intercity mają umożliwiać jazdę z prędkością co najmniej 320 km/h oraz oferować nie mniej niż 402 miejsca siedzące dla pasażerów. Składy mają dostać przestrzeń gastronomiczną oraz sekcję dla rodzin. Konieczna będzie także homologacja uzyskana w kilku sąsiednich krajach i Austrii.

Przewoźnik w ramach zamówienia podstawowego chce kupić co najmniej 20 pociągów (z opcją do 55 jednostek). Dostawca będzie musiał także zagwarantować ich utrzymanie przez okres 30 lat.





