Superszybkie pociągi dla PKP Intercity. W grze cztery firmy, jedna z Polski

W skrócie PKP Intercity przedstawiło listę czterech firm chętnych do wystartowania w przetargu na zakup superszybkich pociągów KDP, wśród których jest jeden podmiot z Polski.

W przetargu planowany jest zakup co najmniej 20 składów KDP dla prędkości co najmniej 320 km/h, z opcją rozszerzenia zamówienia o 35 kolejnych jednostek.

Ostateczne oferty mają zostać złożone w lipcu 2027 roku, a pierwsze superszybkie pociągi mogą zostać dostarczone PKP Intercity w 2032 roku.

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PKP Intercity ogłosiło plany związane za zakupem składów KDP pod koniec 2025 r. Niedawno wspominaliśmy, że wstępne zainteresowanie przystąpieniem do przetargu wykazało osiem firm, w tym dwie z Polski. Teraz poznajemy ostateczną listę podmiotów i jest ich mniej.

Cztery firmy wystartują do przetargu na superszybkie pociągi dla PKP Intercity

PKP Intercity kilka razy przekładało datę ogłoszenia podmiotów (na wniosek jednego z nich). W czwartek poznaliśmy ostateczną listę i w przetargu planują wystartować cztery firmy. Są to:

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Widzimy, że lista podmiotów zainteresowanych przetargiem na superszybkie pociągi dla PKP Intercity zawęziła się i jest na niej tylko jedna firma z Polski. Drugą, która brała to pod uwagę, jest Newag. Przedsiębiorstwo z Nowego Sącza rozważało partnerstwo z Siemens Mobility lub Hyundai, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

PESA ogłosiła partnerstwo z Hitachi Rail w zeszłym tygodniu. Wiemy, że konsorcjum w ramach przetargu chce zaproponować szybkie składy ETR 1000, które jeżdżą już w wybranych krajach Europy.

Ile superszybkich pociągów KDP chce kupić PKP Intercity?

Przewoźnik w ramach przetargu chce pozyskać co najmniej 20 składów KDP, które będą w stanie jeździć z prędkością co najmniej 320 km/h. W ramach zamówienia rozszerzonego rozważa zakup 35 dodatkowych jednostek. Kontrahent będzie musiał również zobowiązać się do utrzymania pociągów przez okres 30 lat.

Dokładna specyfikacja techniczna pociągów nie jest na razie znana. Zostanie sfinalizowana w ramach postępowania przetargowego. PKP Intercity stawia pewne wymagania. Wśród nich jest co najmniej 402 miejsc dla pasażerów, maksymalna długość 202 m czy praca w różnych systemach napięcia.

Ostateczne oferty poznamy dopiero za ponad rok. Mają one zostać złożone w lipcu 2027 r. Rozstrzygnięcie może mieć miejsce jesienią przyszłego roku. Pierwsze składy powinny zostać dostarczone PKP Intercity do 2032 r. i wtedy planowane jest uruchomienie ruchu na pierwszych odcinkach nowej linii kolejowej Y, która umożliwi jazdę z prędkością przekraczającą 300 km/h.



