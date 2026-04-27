Superszybkie pociągi dla PKP Intercity. Wyzwanie podjęło osiem firm
PKP Intercity ogłosiło przetarg na superszybkie pociągi pod koniec 2025 r. Dziś już wiemy, że wyzwanie zostało podjęte przez osiem firm, które złożyły własne propozycje, ale tylko dwie z nich są z Polski. Kto dostarczy pociągi KDP dla PKP Intercity i czy rodzimi producenci mają szansę na wygraną w tym przetargu?
Polska kolej przyspiesza, co już wkrótce zobaczymy na CMK, gdzie pociągi pojadą z prędkością 250 km/h. Obecnie na linii trwają testy z wykorzystaniem Pendolino. PKP Intercity wybiega jednak w przyszłość i pod koniec 2025 r. ogłoszono historyczny przetarg na składy KDP. Które firmy podjęły się wyzwania?
Osiem firm w przetargu na superszybkie pociągi KDP dla PKP Intercity
Rąbka tajemnicy uchylił Adam Wawrzyniak, jeden z członków zarządu PKP Intercity, który w zeszłym tygodniu przekazał, że zainteresowanie przetargiem ogłoszonym w grudniu zeszłego roku wyraziło osiem firm. Ich lista nie jest na razie znana i zostanie ujawniona za kilka tygodni. Ma to nastąpić w czerwcu.
Wiemy jednak, że tylko dwóch producentów z ośmiu to polskie firmy. Pozostałymi są giganci rynku kolejowego zza granicy. Na razie jest to pierwszy etap przetargu, tzw. prekwalifikacji. Warto dodać, że na prośbę jednej z firm został on przedłużony o miesiąc do 29 maja.
Na początku czerwca poznamy finalną listę zainteresowanych. Będziemy te wnioski badać i będziemy mogli rozpocząć już drugi etap realizacji tego projektu, czyli dialog konkurencyjny z wykonawcami. Chcielibyśmy wstępnie zakontraktować te pojazdy w przyszłym roku
Wiemy, że polskimi firmami są Newag oraz PESA Bydgoszcz S.A. Obie będą jednak wymagały wsparcia ze strony zagranicznych producentów. Pierwsza z nich podpisała już porozumienie z Siemensem, a druga jeszcze tego nie zrobiła.
Kiedy pociągi PKP Intercity dla prędkością ponad 300 km/h wyjadą na tory?
Plan zakłada, aby pierwsze z nowych składów mogły wyjechać na trasę już w 2032 r. Ma to zbiec się w czasie z oddaniem do użytku pierwszego odcinka nowej linii Y mającej połączyć cztery z pięciu największych miast. Najpierw powstanie szlak łączący Warszawę oraz Łódź z nowym lotniskiem Port Polska. Potem pozostałe.
Specyfikacja pociągów nie jest na razie ustalona. Zostanie wypracowana na etapie dalszego postępowania. Jego drugi etap ma ruszyć w czerwcu. Zakłada się, że będą to składy mające osiągać prędkość 320-350 km/h. Ponadto pojazdy mają być wielosystemowe i umożliwiać pracę pod siecią trakcyjną z trzema rodzajami napięcia.
PKP Intercity w ramach zamówienia podstawowego chce kupić co najmniej 20 takich pociągów z opcją rozszerzenia o dodatkowe składy, m.in. na potrzeby obsługi połączeń zagranicznych. Dostawca zobowiąże się również do utrzymania pojazdów przez okres 30 lat. Wagony mają zaoferować łącznie około 400 miejsc dla pasażerów i pod uwagę brana jest nowa klasa Grand.