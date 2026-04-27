Polska kolej przyspiesza, co już wkrótce zobaczymy na CMK, gdzie pociągi pojadą z prędkością 250 km/h. Obecnie na linii trwają testy z wykorzystaniem Pendolino. PKP Intercity wybiega jednak w przyszłość i pod koniec 2025 r. ogłoszono historyczny przetarg na składy KDP. Które firmy podjęły się wyzwania?

Osiem firm w przetargu na superszybkie pociągi KDP dla PKP Intercity

Rąbka tajemnicy uchylił Adam Wawrzyniak, jeden z członków zarządu PKP Intercity, który w zeszłym tygodniu przekazał, że zainteresowanie przetargiem ogłoszonym w grudniu zeszłego roku wyraziło osiem firm. Ich lista nie jest na razie znana i zostanie ujawniona za kilka tygodni. Ma to nastąpić w czerwcu.

Wiemy jednak, że tylko dwóch producentów z ośmiu to polskie firmy. Pozostałymi są giganci rynku kolejowego zza granicy. Na razie jest to pierwszy etap przetargu, tzw. prekwalifikacji. Warto dodać, że na prośbę jednej z firm został on przedłużony o miesiąc do 29 maja.

Na początku czerwca poznamy finalną listę zainteresowanych. Będziemy te wnioski badać i będziemy mogli rozpocząć już drugi etap realizacji tego projektu, czyli dialog konkurencyjny z wykonawcami. Chcielibyśmy wstępnie zakontraktować te pojazdy w przyszłym roku

Wiemy, że polskimi firmami są Newag oraz PESA Bydgoszcz S.A. Obie będą jednak wymagały wsparcia ze strony zagranicznych producentów. Pierwsza z nich podpisała już porozumienie z Siemensem, a druga jeszcze tego nie zrobiła.

Kiedy pociągi PKP Intercity dla prędkością ponad 300 km/h wyjadą na tory?

Plan zakłada, aby pierwsze z nowych składów mogły wyjechać na trasę już w 2032 r. Ma to zbiec się w czasie z oddaniem do użytku pierwszego odcinka nowej linii Y mającej połączyć cztery z pięciu największych miast. Najpierw powstanie szlak łączący Warszawę oraz Łódź z nowym lotniskiem Port Polska. Potem pozostałe.

Specyfikacja pociągów nie jest na razie ustalona. Zostanie wypracowana na etapie dalszego postępowania. Jego drugi etap ma ruszyć w czerwcu. Zakłada się, że będą to składy mające osiągać prędkość 320-350 km/h. Ponadto pojazdy mają być wielosystemowe i umożliwiać pracę pod siecią trakcyjną z trzema rodzajami napięcia.

PKP Intercity w ramach zamówienia podstawowego chce kupić co najmniej 20 takich pociągów z opcją rozszerzenia o dodatkowe składy, m.in. na potrzeby obsługi połączeń zagranicznych. Dostawca zobowiąże się również do utrzymania pojazdów przez okres 30 lat. Wagony mają zaoferować łącznie około 400 miejsc dla pasażerów i pod uwagę brana jest nowa klasa Grand.

