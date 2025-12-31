PKP Intercity na początku tygodnia ogłosiło długo wyczekiwany przetarg na pociągi KDP, które mają rozwijać prędkość co najmniej 320 km/h. Obecnie w Polsce nie ma infrastruktury, która to umożliwia i wiele osób zastanawia się nad tym, gdzie pojadą tak szybkie składy.

Superszybkie pociągi PKP Intercity na nowej linii Y

PKP intercity podczas specjalnej konferencji, którą zorganizowano we wtorek, zaprezentowało mapę z trasami, po których pojadą superszybkie pociągi. W Polsce będzie to możliwe na nowej linii Y, dla której postępowanie na budowę pierwszego odcinka ogłosiło CPK.

Linia Y połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce i będzie oddawana do użytku etapami. Pierwszym odcinkiem będzie Warszawa - Łódź i to na tej trasie nowe pociągi zobaczymy najszybciej. Może to nastąpić już w okolicy 2032 r.

W tych kierunkach pojadą superszybkie pociągi KDP PKP Intercity. PKP Intercity materiały prasowe

W późniejszym czasie nowe pociągi pojadą w kierunku Wrocławia (co godzinę) oraz Poznania. Z tego drugiego miasta z czasem wyjadą na trasy do Szczecina (co 2 godziny) i Berlina (co 2 godziny).

Pociągi KDP PKP Intercity dla prędkości 320 km/h pojadą w innych kierunkach

Zamówienie podstawowe z przetargu zakłada, że PKP Intercity kupi 20 takich składów. Opcjonalnie spółka dokupi 35 jednostek. Ich przeznaczeniem będzie zagęszczenie połączeń na nowej linii Y oraz skierowanie pojazdów do obsługi kolejnych tras.

PKP Intercity zakłada, że pociągi PKP Intercity z zamówienia dodatkowego pozwolą na obsługę kolejnych połączeń. Tutaj wymienia się m.in. kierunki do Lipska i Pragi, a nawet Brukseli oraz Paryża. Przewoźnik rozważa także homologację pojazdów w Szwajcarii oraz Włoszech.

Z czasem nowe pociągi mogą pojechać także trasą CMK Północ, która połączy Warszawę z Trójmiastem, ale to odległa przyszłość.

PKP Intercity rozpędzi pociągi ED250 Pendolino

Oczywiście PKP Intercity planuje dalsze wykorzystanie składów Pendolino. Wcześniej w tym roku przeprowadzono testy z prędkością 250 km/h, które zakończyły się bardzo pomyślnie. Przewoźnik rzeczywiście planuje rozpędzać te pociągi do takich prędkości. Na jakich trasach?

W pierwszej kolejności Pendolino ma zacząć kursować z prędkością 250 km/h na modernizowanej CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej), czyli linii kolejowej nr 4 łączącej Warszawę z Krakowem i Katowicami. Obecnie pociągi mogą tam jeździć z prędkością do 160 km/h.

Spółka posiada 20 składów ED250, które obsługują najwyższą kategorię pociągów Express InterCity Premium (EIP). W planach jest także wypuszczenie pojazdów Pendolino poza granicę Polski, co potwierdzają testy prowadzone w Czechach.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News