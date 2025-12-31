Superszybkie pociągi PKP Intercity. Gdzie je zobaczymy?
PKP Intercity kupuje superszybkie pociągi, które pojadą z prędkością co najmniej 320 km/h. Gdzie będą kursować składy Kolei Dużych Prędkości? Przewoźnik ujawnił własne plany. Tak duże prędkości będą osiągane na nowej linii Y, które ma być gotowa za około dekadę. PKP intercity nie wyklucza także jazdy pociągów KDP za granicą Polski.
PKP Intercity na początku tygodnia ogłosiło długo wyczekiwany przetarg na pociągi KDP, które mają rozwijać prędkość co najmniej 320 km/h. Obecnie w Polsce nie ma infrastruktury, która to umożliwia i wiele osób zastanawia się nad tym, gdzie pojadą tak szybkie składy.
Superszybkie pociągi PKP Intercity na nowej linii Y
PKP intercity podczas specjalnej konferencji, którą zorganizowano we wtorek, zaprezentowało mapę z trasami, po których pojadą superszybkie pociągi. W Polsce będzie to możliwe na nowej linii Y, dla której postępowanie na budowę pierwszego odcinka ogłosiło CPK.
Linia Y połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce i będzie oddawana do użytku etapami. Pierwszym odcinkiem będzie Warszawa - Łódź i to na tej trasie nowe pociągi zobaczymy najszybciej. Może to nastąpić już w okolicy 2032 r.
W późniejszym czasie nowe pociągi pojadą w kierunku Wrocławia (co godzinę) oraz Poznania. Z tego drugiego miasta z czasem wyjadą na trasy do Szczecina (co 2 godziny) i Berlina (co 2 godziny).
Pociągi KDP PKP Intercity dla prędkości 320 km/h pojadą w innych kierunkach
Zamówienie podstawowe z przetargu zakłada, że PKP Intercity kupi 20 takich składów. Opcjonalnie spółka dokupi 35 jednostek. Ich przeznaczeniem będzie zagęszczenie połączeń na nowej linii Y oraz skierowanie pojazdów do obsługi kolejnych tras.
PKP Intercity zakłada, że pociągi PKP Intercity z zamówienia dodatkowego pozwolą na obsługę kolejnych połączeń. Tutaj wymienia się m.in. kierunki do Lipska i Pragi, a nawet Brukseli oraz Paryża. Przewoźnik rozważa także homologację pojazdów w Szwajcarii oraz Włoszech.
Z czasem nowe pociągi mogą pojechać także trasą CMK Północ, która połączy Warszawę z Trójmiastem, ale to odległa przyszłość.
PKP Intercity rozpędzi pociągi ED250 Pendolino
Oczywiście PKP Intercity planuje dalsze wykorzystanie składów Pendolino. Wcześniej w tym roku przeprowadzono testy z prędkością 250 km/h, które zakończyły się bardzo pomyślnie. Przewoźnik rzeczywiście planuje rozpędzać te pociągi do takich prędkości. Na jakich trasach?
W pierwszej kolejności Pendolino ma zacząć kursować z prędkością 250 km/h na modernizowanej CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej), czyli linii kolejowej nr 4 łączącej Warszawę z Krakowem i Katowicami. Obecnie pociągi mogą tam jeździć z prędkością do 160 km/h.
Spółka posiada 20 składów ED250, które obsługują najwyższą kategorię pociągów Express InterCity Premium (EIP). W planach jest także wypuszczenie pojazdów Pendolino poza granicę Polski, co potwierdzają testy prowadzone w Czechach.