Superszybkie pociągi TGV z nowym operatorem. Velvet ma już licencję

W skrócie Prywatna firma Velvet uzyskała licencję na obsługę linii dużych prędkości we Francji, stając się czwartym operatorem pociągów TGV obok SNCF.

Operator planuje uruchomienie pierwszych połączeń w 2028 roku na trasach z Paryża do Bordeaux, Nantes, Angers oraz Rennes.

Velvet zamówił w firmie Alstom 12 składów Avelia Horizon, zdolnych do jazdy z prędkością ponad 300 km/h, inwestując w ten cel ponad 850 mln euro.

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TGV to superszybkie pociągi europejskie, które są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych. Co nie powinno dziwić, bo jednostki rozpędzają się do ponad 300 km/h. We Francji wkrótce pojawi się nowy operator tych składów i jest nim prywatna firma Velvet, która rzuci rękawice SNCF.

Superszybkie pociągi TGV w barwach Velvet powalczą z SNCF

Velvet to prywatna firma, która stara się o zostanie operatorem superszybkich pociągów TGV od jakiegoś czasu. Spółka osiągnęła kamień milowy w tych dążeniach i uzyskała pierwszą licencję na prowadzenie działalności.

Velvet chce konkurować we Francji z operatorem SNCF i jeździć na czterech trasach na zachód od Paryża. Są to szlaki do Bordeaux, Nantes, Angers i Rennes.

To pierwsze zezwolenie regulacyjne wydane przez Ministerstwo Transportu, wpisuje się w proces otwierania transportu kolejowego na konkurencję

Pierwsza licencja stanowi gwarancję spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów z zakresu działalności we francuskim sektorze transportowym. Oczywiście musi jeszcze spełnić inne kryteria, ale Velvet ma jeszcze na to trochę czasu.

Pociągi TGV firmy Velvet to szybkie jednostki Avelia Horizon od Alstomu

Velvet planuje rozpocząć działalność już w 2028 r. i w pierwszej kolejności będzie to trasa Paryż - Bordeaux. Spekuluje się, że wejście nowego operatora może przyczynić się do spadku cen biletów na to połączenie z około 90 do 70 euro.

Francuska firma nawiązała współpracę z Alstomem i to on dostarczy superszybkie składy TGV, które będą pomalowane w barwach Velvet. Padło na pociągi Avelia Horizon, które są w stanie rozwijać prędkość do ponad 300 km/h. Wartość zamówienia ma przekraczać 850 mln euro i zdecydowano się na zakup 12 pojazdów.

Początkowo Velvet na pierwszej trasie ma zaoferować rocznie około 10 mln miejsc. Dla porównania SNCF ma ich około 130 mln. Zainteresowanie koleją rośnie nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Dotyczy to także Francji.



