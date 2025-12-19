Kolej Dużych Prędkości w Polsce nabiera rozpędu. Wiemy, że superszybkie pociągi dla prędkości ponad 300 km/h planuje kupić spółka CPK. To jednak nie koniec, bo podobne składy zakupi również niezależnie PKP Intercity. Ministerstwo infrastruktury potwierdziło, że stosowny przetarg ma ruszyć na dniach.

PKP Intercity ogłosi przetarg na pociągi KDP jeszcze w grudniu

Już jakiś czas temu komunikowano, że przetarg PKP Intercity na zakup szybkich pociągów z myślą o Kolei Dużych Prędkości ruszy jeszcze przed końcem 2025 r. Tak też się stanie, co potwierdził wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak odpowiadająca za sektor kolejowy w Polsce.

Z informacji przekazanych przez Piotra Malepszaka wynika, że PKP Intercity ogłosi przetarg w formie dialogu konkurencyjnego na kupno pociągów dla Kolei Dużych Prędkości już 30 grudnia. To bardzo ważny etap, który umożliwi spółce ustalenie dokładnej specyfikacji pojazdów. Nastąpi to podczas dialogu konkurencyjnego.

Sfinalizowanie przetargu potrwa miesiącami. Zakłada się, że PKP Intercity podpisze stosowne umowy ze zwycięzcą dopiero w pierwszym lub drugim kwartale 2027 r. Pierwsze pociągi KDP powinny trafić w ręce przewoźnika w okolicy 2032 r. Całe zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane do 2035 r., czyli jeszcze przed oddaniem do użytku pełnej linii Y mającej połączyć cztery z pięciu największych miast Polski.

Ile pociągów KDP kupi PKP Intercity?

PKP Intercity planuje zakupić co najmniej 20 pociągów KDP dla prędkości 320 km/h i jest to podstawowa część zamówienia, która powinna zostać zrealizowana w połowie przyszłej dekady.

W ramach zamówienia rozszerzonego pod uwagę bierze się nawet 55 pociągów. Warto dodać, że same pojazdy to nie wszystko. W ramach umowy PKP Intercity chce wybudować w kraju specjalne centrum serwisowe i pod uwagę bierze się trzy lokalizacje. Zamówienie obejmie także 30-letnie utrzymanie jednostek.

Superszybkie pociągi kupi także CPK

PKP Intercity zakupi własny tabor dla Kolei Dużych Prędkości niezależnie od spółki CPK, która też pozyska tego typu pojazdy. Centralny Port Komunikacyjny ma kupić 40 takich pociągów i również będą to składy umożliwiające jazdę z prędkością ponad 300 km/h.

Warto dodać, że rodzimy przewoźnik planuje przy okazji rozpędzić Pendolino do prędkości 250 km/h. Stosowne testy odbyły się wcześniej w tym roku. Pociągi mają jeździć tak szybko najpierw po Centralnej Magistrali Szeregowej, która jest modernizowana.

