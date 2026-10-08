Surface Laptop Ultra. Znamy ceny nowego komputera Microsoftu

W skrócie Microsoft wprowadził do przedsprzedaży model Surface Laptop Ultra wyposażony w wydajny chip Nvidia RTX Spark, a premiera sklepowa urządzenia zaplanowana jest na 16 października.

Ceny podstawowej konfiguracji komputera w Stanach Zjednoczonych zaczynają się od 2599 dolarów, natomiast najmocniejszy wariant może kosztować nawet 5900 dolarów.

Urządzenie oferuje 15-calowy ekran dotykowy PixelSense Ultra o jasności 2000 nitów oraz procesor wspierany przez maksymalnie 128 GB pamięci RAM i dysk SSD do 2 TB.

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Microsoft zapowiedział Surface Laptop Ultra kilka miesięcy temu i wtedy przekazał, że nowy komputer z Nvidia RTX Spark trafi do sprzedaży jesienią br. Tak też się stało. W trakcie środowego wydarzenia zapowiedziano sklepowy debiut urządzenia i przy okazji ujawniono jego ceny.

Ceny komputera Microsoft Surface Laptop Ultra

Microsoft uruchomił przedsprzedaż komputera Surface Laptop Ultra, którego ceny zaczynają się w Stanach Zjednoczonych od 2599 dolarów, czyli ponad 10 tys. złotych. Tanio nie jest, a kwota dotyczy podstawowej konfiguracji sprzętowej maszyny z 24 GB pamięci RAM.

Załóżmy, że chcemy skonfigurować komputer w najmocniejszej wersji z Nvidia RTX Spark z 20 rdzeniami CPU i 6144 rdzeniami GPU. Do tego dodajmy 128 GB pamięci RAM. Cena rośnie do 5900 dolarów, czyli około 23 tys. złotych.

Obecnie trwa przedsprzedaż komputera na wybranych rynkach. Sklepowa premiera odbędzie się 16 października. W Polsce maszyna nie jest na razie dostępna i nie znamy jej cen. Można jednak zainteresować się nowymi modelami Surface Pro 12 (od 5359 złotych) lub Surface Laptop (od 6259 złotych) z chipami Snapdragon X2 Plus.

Specyfikacja techniczna komputera Microsoft Surface Laptop Ultra

Microsoft Surface Laptop Ultra to jedno z pierwszych urządzeń z potężnym chipem Nvidia RTX Spark N1X, który w podstawowej wersji ma 18 rdzeni CPU oraz 5120-rdzeniowy GPU. Procesor jest wspomagany przez maksymalnie 128 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności od 512 GB do 2 TB.

Znajdziemy tu również wysokiej klasy ekran dotykowy PixelSense Ultra o przekątnej 15 cali i jasności sięgającej 2000 nitów. Komputer ma też Wi-Fi 7, złącza USB C/USB 4, USB 3.1, HDMI 2.1b i klasyczne audio 3,5 mm. Ponadto nie zabrakło czytnika kart pamięci czy kamery 1080p.

Microsoft deklaruje, że bateria wbudowana w Surface Laptop Ultra pozwoli na maksymalnie 12 godzin pracy z przeglądarką czy do 15 godzin podczas oglądania wideo. Komputer waży 2 kg i w podstawowej wersji sprzętowej pracuje pod kontrolą Windows 11 Home. W pozostałych jest to edycja Pro systemu.