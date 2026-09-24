Surface Pro 12 i Laptop 13 z układami Snapdragon X2 Plus. Mamy polskie ceny

W skrócie Microsoft wprowadził do oferty odświeżone modele Surface Pro 12 oraz Surface Laptop 13, które wyposażono w nowe procesory Snapdragon X2 Plus.

Nowe układy oferują do 60 proc. lepszą wydajność graficzną, 17 proc. szybszą pracę z pakietem Office oraz do 18 proc. lepszą wydajność energetyczną baterii.

Ceny w przedsprzedaży startują od 5359 zł za Surface Pro 12 oraz od 6259 zł za Surface Laptop 13, a do 13 października dołączana jest mysz Surface Arc.

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Microsoft już w przyszłym miesiącu organizuje specjalną konferencję, na której zaprezentuje nowe urządzenia oraz przyszłość Windows. Tymczasem bez większego rozgłosu firma wprowadza do oferty dwa nowe komputery. Są to odświeżone wersje modeli Surface Pro 12 i Surface Laptop 13. Ile kosztują?

Polskie ceny Surface Pro 12 i Surface Laptop 13 2. generacji

Nowe komputery są już dostępne w przedsprzedaży w Polsce i można je zamawiać. Ceny w kraju prezentują się następująco.

Microsoft Surface Pro 12 2. generacji - od 5359 złotych

Microsoft Surface Laptop 13 2. generacji - od 6259 złotych

Powyższe kwoty dotyczą podstawowych konfiguracji sprzętowych komputerów z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o najmniejszej pojemności. W ramach zamówień przedpremierowych Microsoft przygotował prezent w postaci myszy Surface Arc. Oferta obowiązuje do 13 października.

Warto też rzucić okiem na produkty konkurencji. iPad Pro dostępny jest od 5999 złotych. Natomiast laptopy MacBook Air można nabyć od 6499 złotych.

Nowe modele Surface Pro 12 i Laptop 13 z chipem Snapdragon X2 Plus

Najważniejszą zmianą w odświeżonych wersjach obu komputerów jest procesor Snapdragon X2 Plus. Microsoft chwali się, że w porównaniu do poprzedniej generacji nowe Surface'y oferują do 60 proc. lepszą wydajność w trakcie przetwarzania grafiki, 17 proc. zysk podczas pracy z pakietem Office czy do 18 proc. lepszą wydajność energetyczną baterii.

Surface Pro 12 ma 12-calowy ekran dotykowy o częstotliwości odświeżania obrazu do 90 Hz. Następnie mamy do 24 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB. Wbudowana bateria ma zapewnić nawet 15,5 godz. pracy w trakcie oglądania wideo. Znajdziemy tu również dwa złącza USB C.

Microsoft Surface Laptop 13 2. generacji. Microsoft materiały prasowe

Komputer Surface Laptop 13 2. generacji nadal ma 13-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 178 ppi oraz odświeżaniem obrazu w 60 Hz. Ta maszyna dostępna jest tylko w jednej konfiguracji sprzętowej z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Wbudowana bateria zapewni do 22,5 godz. pracy. Znajdziemy tu także dwa złącza USB C i jedno USB A. Oba komputery pracują pod kontrolą najnowszej wersji systemu Windows 11.