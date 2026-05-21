mObywatel bije kolejne rekordy popularności wśród Polaków i do tej pory rodacy wygenerowali w platformie ponad 26 mln elektronicznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło ułatwić proces aktywacji aplikacji i wprowadzono nową metodę z wykorzystaniem e-dowodu.

E-dowód kolejną opcją na aktywację aplikacji mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że aplikacja mObywatel została wzbogacona w kolejną metodę aktywacji. Dotychczas musieliśmy potwierdzić naszą tożsamość logując się profilem zaufanym lub poprzez bank. Teraz po pierwszym uruchomieniu oprogramowania pojawia się nowa opcja.

Nową metodą jest możliwość potwierdzenia własnej tożsamości z wykorzystaniem e-dowodu, czyli jakiego dokumentu? Resort wyjaśnia, że wszystkie dowody osobiste wydane po 4 marca 2019 r. mają warstwę elektroniczną w postaci wbudowanego chipa.

Oczywiście w celu skorzystania z możliwości e-dowodu potrzebne są także sześciocyfrowy numer CAN oraz czterocyfrowy PIN. Ten pierwszy znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu. W celu przeprowadzenia aktywacji w taki sposób potrzebny jest także telefon wyposażony w moduł NFC.

Jak aktywować aplikację mObywatel z użyciem e-dowodu?

Jeśli mamy pewność, że nasz dowód osobisty oraz telefon spełniają warunki, to możemy przystąpić do procesu aktywacji mObywatela w taki sposób. Jest to bardzo proste. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

Uruchamiamy pobraną aplikację mObywatel i przechodzimy przez pierwsze okna powitalne. Wybieramy opcję dodania nowego dokumentu w postaci mDowodu W nowym oknie aplikacji wskazujemy opcję Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Wpisujemy sześciocyfrowy numer CAN, a następnie czterocyfrowy PIN. Przykładamy e-dowód do telefonu w pobliżu modułu NFC. Pozwoli to aplikacji mObywatel na odczytanie informacji zapisanych w dokumencie.

Po chwili mDowód aktywowany e-dowodem powinien zostać dodany do mObywatela i można zacząć użytkować aplikację oraz korzystać z wszystkich korzyści, które oferuje platforma.

Warto dodać, że użytkownik podczas aktywacji e-dowodem ma tylko trzy próby na wpisanie PIN-u. Po trzech błędach aplikacja zablokuje możliwość uzupełnienia tego pola.





