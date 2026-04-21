Szczecin buduje największy dok na Bałtyku. Ruszył kluczowy etap

Karol Kubak

W Szczecinie powstaje największy dok pływający na Bałtyku. To nie tylko imponująca konstrukcja, ale też narzędzie, które może zmienić możliwości całego portu i wzmocnić pozycję regionu w przemyśle stoczniowym. Pierwszy element już zwodowano. Inwestycja wchodzi w kluczową fazę.

Stocznia Szczecińska z dźwigami i żółtą bramą "Stocznia Szczecińska" nad wodą w słoneczny dzień
Szczecin buduje największy dok pływający na Bałtyku. (zdj. ilustracyjne - Stocznia Szczecińska )Fot. Robert Stachnik/REPORTEREast News

W szczecińskiej stoczni trwa budowa największego doku pływającego na Morzu Bałtyckim - konstrukcji, która ma zmienić możliwości całego regionu i wyraźnie wzmocnić pozycję polskiego przemysłu stoczniowego.

19 kwietnia 2026 roku, w rejonie Elewatora Ewa zwodowano pierwszy element powstającego doku. To moment symboliczny, ale przede wszystkim technologiczny przełom w realizacji inwestycji prowadzonej przez Stocznię Szczecińską Wulkan. Wodowanie oznacza, że zakończono jeden z najważniejszych etapów budowy i można przejść do dalszego montażu.

Dzisiaj dok nabrał rzeczywistej postaci, a pierwszy jego moduł został bezpiecznie zwodowany.
Podkreślił Radosław Kowalczyk, Prezes Stoczni Szczecińskiej "Wulkan"

Sam dok pływający to w uproszczeniu ogromna konstrukcja, która pozwala "wynurzyć" statek z wody, by przeprowadzić jego remont lub serwis. Im większy dok, tym większe jednostki można obsłużyć. W przypadku tej inwestycji mowa o skali, jakiej nad Bałtykiem jeszcze nie było.

Wodowanie pierwszego modułu. Kluczowy moment inwestycji

Jak podkreślają Stocznia Szczecińska Wulkan, operacja była kamieniem milowym całego projektu. Zwodowanie pierwszego modułu to dowód, że harmonogram jest realizowany zgodnie z planem, a projekt wchodzi w najbardziej zaawansowaną fazę. W kolejnych miesiącach będą prowadzone prace nad następnymi elementami i ich łączeniem.

Budowa tak dużego obiektu wymaga współpracy wielu podmiotów, od projektantów po wykonawców. Każdy etap musi być precyzyjnie skoordynowany.

Zobacz również:

Największy statek górniczy świata. Kolos zrealizuje misję na Bałtyku.
Technologia

Największy statek do tego typu zadań. Wypłynie na Bałtyk

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Nowy dok pozwoli obsługiwać jednostki o znacznie większych rozmiarach niż dotychczas. To oznacza dostęp do bardziej wymagających i lepiej płatnych zleceń.

Dla Szczecina i całego Pomorza Zachodniego to szansa na wzmocnienie konkurencyjności. Większe możliwości techniczne przekładają się na rozwój lokalnych firm, nowych poddostawców i rynku pracy. To również krok w stronę bardziej zaawansowanych projektów, w tym związanych z sektorem offshore.

Kiedy zakończenie budowy?

Zgodnie z planem, budowa doku ma zakończyć się w połowie 2027 roku. Po oddaniu do użytku stanie się on jednym z najważniejszych elementów zaplecza technicznego portu i stoczni.

Może cię zainteresować:

Trwa budowa Polskiej Stacji Antarktycznej. Na jakim etapie są prace?
Nauka

Polacy budują na końcu świata. Stacja w Antarktyce rośnie w oczach

Karol Kubak
Karol Kubak

Warto na koniec zaznaczyć, że inwestycja wpisuje się w szerszy proces modernizacji infrastruktury portowej w Polsce. Z geograficznego punktu widzenia to dobry ruch, który pokazuje i przypomina, że nie tylko Gdańsk rozwija się w tej branży.

Źródła: Stocznia Szczecińska "Wulkan", urbanity.pl, muratorplus.pl

