Szef MON: zagospodarujemy wszystkie środki na obronność

W skrócie Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska w pełni wykorzysta dostępne środki z programu SAFE na rozwój obronności oraz nowoczesnych technologii wojskowych.

Szef MON opowiedział się za wprowadzeniem w Europie trybu wojennego w zakresie produkcji amunicji i uzbrojenia, argumentując to działaniami Rosji.

Unijny komisarz Andrius Kubilius docenił wiodącą rolę Polski w zwiększaniu wydatków na zbrojenia oraz zaangażowanie kraju w poprawę europejskiego bezpieczeństwa.

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W tym tygodniu w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Andriusem Kubiliusem, unijnym komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej. Przedstawiciele Polski oraz UE dyskutowali na temat obecnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem w Europie.

Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska wykorzysta dostępne środki na obronność

W trakcie wtorkowego spotkania wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos na specjalnej konferencji i zapewnił, że Polska wykorzysta wszystkie dostępne środki na zwiększenie obronności naszego kraju.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej zapewnił, że Polska wykorzysta wszystkie środki przyznane z unijnego programu SAFE. Nasz kraj jest jego największym beneficjentem i pozyskał aż około 44 mld euro, które mogą zostać przeznaczone na obronność. Rozmowy były prowadzone w temacie różnych obszarów obejmujących cyberprzestrzeń, uzbrojenie tradycyjne czy nowoczesne technologie, które można wykorzystać dla wojska.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w trakcie własnego przemówienia, że bardzo ważne jest także łączenie różnych rozwiązań w taki sposób, aby można było budować nowoczesną oraz skuteczną armię. Szef MON-u zwrócił też uwagę na konieczność współpracy w tym zakresie pomiędzy państwami członkowskimi.

Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby przejść na tryb wojenny w produkcji uzbrojenia, amunicji w całej Europie

"Rosja działa w takim trybie. Ona się nie ogląda na nikogo, a my nie możemy trwać w uśpieniu" - dodał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.

Unijny komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej podkreśla rolę Polski

Po Władysławie Kosiniaku-Kamyszu głos zabrał Andrius Kubilius, unijny komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, który podkreślił bardzo istotną rolę Polski w działaniach zmierzających do zwiększenia obronności całej Europy.

Andrius Kubilius zwrócił też uwagę na wydatki na zbrojenia, gdzie Polska świeci przykładem. Nie jest to łatwe, ale nasz kraj, według unijnego komisarza, radzi sobie z tym znakomicie.

I znowu tutaj głos Polski, wsparcie dla założeń tego pakietu jest niezwykle istotne. Chciałem niniejszym wyrazić swoją wdzięczność dla Polski, gdy chodzi o jej stanowisko w tej sprawie



