"Pierwsza w branży". Pokazali możliwości nowej maszyny

Firma Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. zaprezentowała nowość, którą opisuje jako "pierwszą w branży maszynę do robót ziemnych opartą na tzw. ucieleśnionej sztucznej inteligencji".

System opracowany przez spółkę pozwala maszynie rozpoznawać otoczenie, identyfikować obiekty i wykonywać zadania budowlane. Podczas pokazów na żywo zaprezentowano zautomatyzowany załadunek i inne operacje.

AI przejmuje kontrolę na placu budowy

Standardowo za monitorowanie terenu, określanie lokalizacji obiektów oraz dokładną obsługę łyżki i ramienia odpowiada człowiek. System Zoomlion zmienia ten schemat, przenosząc część obowiązków AI.

Maszyna wykorzystuje model Vision-Language-Action (VLA), który rozpoznaje obiekty, określa ich położenie, orientację i wymiary, a następnie dobiera działania pozwalające na ich precyzyjne przemieszczanie. Dzięki połączeniu obrazu z kamer, informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym i hydraulicznego osprzętu firmy Steelwrist maszyna ma osiągać dokładność umieszczania elementów z marginesem błędu na poziomie centymetrów.

- Dzięki temu sprzęt może autonomicznie wykonywać zadania, takie jak budowanie ścian i wyrównywanie rur - podaje firma.

Maszynę wyposażono również w systemy ostrzegania przed kolizjami i elektroniczne strefy bezpieczeństwa. Sprzęt oferuje również panoramiczny widok 360 stopni i widok 3D 540 stopni.

- Operatorzy w inteligentnej kabinie mogą za pomocą poleceń głosowych sprawdzać stan sprzętu, uzyskiwać dostęp do wiedzy technicznej oraz sterować oknami, oświetleniem i klimatyzacją - informuje Zoomlion.

Największy potencjał ma tkwić w możliwości wykonywania powtarzalnych i precyzyjnych zadań bez ciągłego sterowania każdym ruchem przez człowieka.

Firma Zoomlion przeprowadziła pokaz możliwości maszyny na targach Bauma China 2026. Prezentacja potwierdziła możliwości technologii.

- Celem Zoomlion jest rozszerzenie praktycznego zastosowania ucieleśnionej inteligencji w środowiskach budowlanych, produkcyjnych i usługowych poprzez ciągły transfer technologii między sprzętem inżynieryjnym a robotami w celu rozwoju zarówno indywidualnej inteligencji maszyn, jak i współpracy w ramach autonomicznych operacji - przekazano w komunikacie, otwiera się w nowym oknie firmy.



