Poszukiwania Arki Noego. Zaawansowane prace w rejonie góry Ararat

Ararat, najwyższa góra w Turcji, od lat budzi emocje ze względu na historie o spoczywającej w jej rejonie biblijnej Arce Noego. Choć dotychczas nie uzyskano twardych dowodów naukowych, które potwierdziłyby te doniesienia, badacze wciąż analizują okoliczne formacje geologiczne.

Najwięcej zainteresowania wzbudza tzw. formacja Durupınar - struktura o kształcie przypominającym kadłub statku, położona w rejonie góry Ararat. Formację zauważył w 1959 roku turecki kapitan i kartograf İlhan Durupınar, który wykonywał zdjęcia lotnicze terenu na zlecenie NATO.

Prowadzone są tam obecnie prace mające na celu sprawdzenie, co tak naprawdę się tam znajduje. Niedawno wykonano m.in. głębokie odwierty rdzeniowe. Teraz do pracy włączono także robota do eksploracji podziemnej.

Robot o nazwie Gopher został zaprojektowany przez dr Roberta Rossa z Uniwersytetu La Trobe w Australii. Maszyna ma wspierać międzynarodowy zespół badawczy prowadzący odwierty i pobierający próbki geologiczne z badanego obszaru.

Robot bada formację Durupınar. Wygląda jak statek i od lat budzi emocje

Robot Gopher to niewielkie, zdalnie sterowane urządzenie wyposażone w wodoszczelne kamery szerokokątne i czujniki. Umożliwia on badaczom zbieranie danych z miejsc niedostępnych dla ludzi, do 25 metrów pod powierzchnią. Jest on mniejszą wersją robota WomBot. Technologie te były już wykorzystywane m.in. do badania nor i tuneli wykopanych przez zwierzęta w Australii.

Gopher jest obecnie zaangażowany w misję badawczą Noah's Ark Discovery u podnóża góry Ararat. Podczas wrześniowych prac badacze wykonali głębokie pionowe odwierty na obszarze formacji Durupınar. Gdy w pewnym momencie głęboko pod ziemią jedno z wierteł uderzyło w niezwykle twardą warstwę i pękło, zespół postanowił wpuścić w głąb otworu właśnie robota Gopher.

Urządzenie przemierzy podziemia i przeanalizuje puste przestrzenie i anomalie, które wcześniejsze radary wskazywały jako potencjalne "pokoje" lub "korytarze" wewnątrz formacji.

Do sieci trafiły przebitki z pracy robota w wydrążonym tunelu. W nadchodzących zimowych miesiącach badacze skupią się na analizie zebranych danych.

Czy Arka Noego zostanie kiedykolwiek odnaleziona?

"Choć doniesienia o istnieniu Arki Noego budzą wiele kontrowersji, projekt ten przyciągnął uwagę całego świata i stanowi niezwykłą rolę, jaką australijska technologia odegrała w międzynarodowych badaniach archeologicznych", podano w komunikacie, otwiera się w nowym oknie Uniwersytetu La Trobe.

- To mogłoby być archeologiczne odkrycie stulecia, ale niezależnie od tego, czy to miejsce okaże się Arką Noego, czy czymś zupełnie innym, cieszymy się, że nasza technologia pomaga naukowcom badać i lepiej zrozumieć, co się tam znajduje - powiedział dr Ross.



