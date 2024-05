Szybciej dowiemy się o wybuchach na Słońcu i zorzy. Pomoże Vigil

Ostrzeżenie o burzy magnetycznej będzie można nadać szybciej

Dzięki satelicie Vigil na Ziemię szybciej dotrą dodatkowe ostrzeżenie o nadchodzących burzach słonecznych i koronalnych wyrzutach masy (CME), które znane są z tego, że mogą nie tylko wpłynąć na pojawienie się zorzy, ale i zakłócić działanie satelitów na orbicie, oraz systemów elektronicznych i dystrybucji energii na Ziemi.

- Damy sobie w ten sposób dodatkowy czas na ostrzeżenie, od trzech do czterech dni - powiedział dr Mark Gibbs, kierownik działu prognoz pogody kosmicznej w brytyjskim Met Office. - Nie chodzi tu tylko o dodatkową informację. Da nam to też więcej czasu na śledzenie aktywnych regionów i zobaczenie, jak dokładnie się rozwijają, a to powinno zwiększyć naszą pewność w przewidywaniu ich zdolności do wytwarzania rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy.