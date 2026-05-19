Linia kolejowa Y to nowy szlak, który połączy w Polsce cztery z pięciu największych miast. W pierwszej kolejności powstanie odcinek Warszawa - Port Polska - Łódź, choć niedawno padły pomysły, aby przyspieszyć prace nad odnogą do Wrocławia. CPK wierzy, że pierwsza z nowych tras szybko stanie się najpopularniejszą w kraju.

Najpopularniejsza trasa kolejowa w Polsce zostanie zbudowana przez CPK

CPK, które odpowiada również za część kolejową nowego projektu, nie ma złudzeń. Najnowsze prognozy wskazują, że do 2035 r. najpopularniejszą linią kolejową w Polsce stanie się odcinek szlaku Y i będzie to dokładnie fragment Warszawa - Port Polska - Łódź.

Nowa linia kolejowa Y to nie tylko pociągi KDP, które mają rozwijać nawet prędkość ponad 300 km/h. Na trasie Warszawa - Port Polska - Łódź będą kursować także składy AeroExpress (AEX). CPK wierzy, że każdego dnia tym szlakiem będzie podróżować nawet ponad 30 tys. pasażerów.

Pociągi AeroExpress będą najwygodniejszym i podstawowym środkiem transportu między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Dzięki infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości i krótkiej trasie zapewnią wysoką niezawodność i odciążą najszybsze pociągi KDP

Dojazd z Warszawy Centralnej do lotniska Port Polska ma trwać zaledwie około 22 minuty. Natomiast na przejechanie ze stolicy do Łodzi (Fabrycznej) potrzeba będzie około godziny i 8 minut.

Pociągi AeroExpress pojadą nową linią Y z prędkością 200 km/h

Składy AeroExpress odegrają ogromną rolę w kursach odbywających się na trasie Warszawa - Port Polska - Łódź. Pociągi mają rozpędzać się do prędkości 200 km/h i będą jeździć bardzo często. CPK wierzy, że ze stolicy do nowego lotniska będą ruszać co około 15 minut. Natomiast z Łodzi co około pół godziny.

Wspomniane pociągi ma zakupić CPK. Pool taborowy spółki zakłada zakup 40 składów KDP dla prędkości ponad 300 km/h oraz 16 ekspresów lotniskowych i 24 ekspresy regionalne.

Wszystkie pociągi relacji Warszawa - Port Polska - Łódź powinny rocznie przewozić ponad 6 mln pasażerów. W ten sposób padnie nowy rekord, który obecnie należy do najpopularniejszej trasy kolejowej w Polsce, którą jest połączenie Gdańsk - Gdynia.





