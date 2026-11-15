Tajemnicze impulsy co 60 sekund w sieciach energetycznych. Znamy wyjaśnienie

W skrócie Naukowcy odkryli przyczynę tajemniczych zaburzeń częstotliwości w sieciach energetycznych na całym świecie, które powtarzają się regularnie co 60 sekund.

Zespół fizyków z Uniwersytetu w Kolonii ustalił, że za impulsy odpowiadają zsynchronizowane systemy zasilania awaryjnego UPS przeprowadzające testy akumulatorów.

Choć obecne wahania są niewielkie, badacze sugerują zmianę harmonogramów testów urządzeń, aby uniknąć potencjalnego zużycia infrastruktury energetycznej w przyszłości.

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Wyobrażacie sobie współczesny świat bez energii elektrycznej? Przyznacie sami, że trudno. Korzystamy z niej na każdym kroku, ale rzadko zastanawiamy się, jak skomplikowanym systemem jest sieć, która dostarcza nam prąd. A naukowcy od lat obserwują w niej coś dość osobliwego. Dokładnie co 60 sekund pojawia się niewielkie zaburzenie częstotliwości prądu. Po chwili zanika, by minutę później powrócić.

Co ciekawe, nie jest to problem jednej instalacji. Podobne zmiany wykryto w sieciach energetycznych na pięciu kontynentach, również tych, które nie mają ze sobą fizycznego połączenia. Pierwsze doniesienia o takich anomaliach pojawiły się już w 2014 roku.

Zapasowe zasilanie może odpowiadać za tajemnicze impulsy

Zagadkę postanowił zbadać zespół fizyków kierowany przez prof. Dirka Witthauta z Uniwersytetu w Kolonii. Naukowcy przeanalizowali dokładne pomiary zużycia energii w budynkach niemieckiego ośrodka badawczego Forschungszentrum Jülich. Zauważyli, że charakterystyczne pulsowanie występowało w czterech obiektach wyposażonych w zasilacze awaryjne UPS. W budynkach bez takich urządzeń nie zaobserwowano podobnego wzorca.

Okazało się, że systemy te co minutę przeprowadzają automatyczne testy akumulatorów. Podczas sprawdzania ich stanu pobierają niewielkie ilości energii, powodując krótkie skoki zapotrzebowania na prąd.

Nawet niegroźne procedury sterowania mogą mieć znaczenie dla całego systemu, gdy wiele urządzeń działa w sposób zsynchronizowany.

No dobrze, ale jak i czy w ogóle to możliwe, że urządzenia w różnych miejscach wykonują testy dokładnie w tym samym momencie? Okazuje się, że tak, a odpowiedzią są zegary cyfrowe. Wiele systemów synchronizuje swój czas z zewnętrznymi sygnałami. W efekcie ich wewnętrzne harmonogramy mogą się pokrywać, a drobne skoki poboru energii nakładają się na siebie.

Czy pulsowanie może zagrozić dostawom prądu?

Na razie nie ma powodów do niepokoju. Obserwowane zmiany są niewielkie i wynoszą zwykle zaledwie kilka mHz (miliherców). Nie oznacza to jednak, że można całkowicie zignorować problem. Wraz z rozwojem centrów danych, magazynów energii i urządzeń sterowanych cyfrowo podobnych zjawisk może być więcej.

Naukowcy zwracają uwagę, że takie wahania mogą być wzmacniane przez samą sieć, a z czasem przyczyniać się do zużywania elementów infrastruktury, np. turbin wodnych.

Ale zdaje się, że jest rozwiązanie i to stosunkowo proste. Wystarczyłoby nieco zmienić harmonogramy pracy urządzeń, aby nie wykonywały wszystkich testów w tej samej chwili. Jeden z producentów, którego sprzęt zidentyfikowali badacze, wprowadził już aktualizację oprogramowania ograniczającą regularność tych kontroli.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Nature Energy., otwiera się w nowym oknie



