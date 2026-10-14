Zdjęcia śmigłowca wyposażonego w nowe elementy opublikował zajmujący się tematyką lotnictwa wojskowego ukraiński kanał telegramowy Vertical Team. Jego analitycy zwrócili uwagę na zmieniony kształt belek oraz zmniejszenie liczby punktów podwieszenia z sześciu do czterech.

Nowe wyposażenie mają testować rosyjskie jednostki wojsk specjalnych lub formacje z nimi współpracujące. Mi-8AMTSz-WN, znany również jako "Sapsan", został opracowany z myślą o wsparciu takich oddziałów, w tym przerzucaniu żołnierzy w trudnych warunkach.

Nowe belki, mniej punktów podwieszenia

Dotychczasowe systemy mocowania uzbrojenia BD3-57KrW od lat generowały problemy, a szczególnie dotkliwe miały być te z pełnym załadowaniem B-8W20 na punktach znajdujących się najbliżej kadłuba. To zasobniki rakietowe przeznaczone do przenoszenia i odpalania 20 niekierowanych pocisków rakietowych S-8 kalibru 80 mm.

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Nowe belki mają lepszy profil aerodynamiczny, a także zmodyfikowane instalacje i elementy sterowania uzbrojeniem. Mimo zmniejszenia liczby punktów podwieszenia ich deklarowana nośność ma pozostać bez zmian i wynosić do 500 kg na każdy punkt. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, że wszystkie parametry nowej konstrukcji odpowiadają tym wartościom.

Według analiz jedną z możliwych przyczyn modernizacji jest przygotowanie śmigłowców do przenoszenia nowych typów uzbrojenia, w tym odrzutowych dronów Dan-M. Na tym etapie nie ma jednak potwierdzenia, że właśnie takie zastosowanie jest jedynym lub głównym celem programu.

Śmigłowiec dostosowywany do nowych zagrożeń

Mi-8AMTSz-WN zaprezentowano po raz pierwszy w 2017 roku podczas rosyjskiego forum wojskowo-technicznego ARMY. Prace nad jego rozwojem zakończono w latach 2019-2020, wykorzystując doświadczenia z działań w Syrii. Wariant ten przeznaczono przede wszystkim do wsparcia wojsk specjalnych i prowadzenia operacji desantowych.

Jeżeli testy nowych belek zakończą się pomyślnie, modernizacja może objąć także inne śmigłowce rodziny Mi-8, w tym Mi-8AMTSz i Mi-8MTW-5. Na razie nie wiadomo jednak, czy rosyjskie siły zbrojne podjęły decyzję o wdrożeniu zmian na większą skalę. Opisywane zmiany wpisują się jednak w szerszy trend dostosowywania lotnictwa do rosnącego znaczenia bezzałogowców i nowych rodzajów uzbrojenia.

Mi-8 to jeden z najpopularniejszych śmigłowców

Mi-8 to jeden z najpopularniejszych śmigłowców wielozadaniowych, a to ze względu na ogromną wytrzymałość i niezawodność. Został on opracowany w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila na początku lat 60. XX wieku, czyli jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, pierwsze loty odbył w 1961 roku, a w 1965 roku trafił do seryjnej produkcji.

Na pokładzie Mi-8 zmieści się 3-osobowa załoga, a także 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kilogramów ładunku wewnątrz lub 5000 kilogramów podwieszonego na zewnątrz. Jeśli chodzi o silniki, to są to dwa turbowałowe Klimov TW2-117 o mocy 1105 kW każdy. Mi-8 może odbywać loty z maksymalną prędkością 250 km/h, na pułapie do 4500 metrów i w odległości ok. 450 kilometrów. Dotychczas wyprodukowano ponad 17 tysięcy tego typu maszyn, a swoimi egzemplarzami dysponują też Ukraińcy.