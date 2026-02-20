Spis treści: Telewizor a zużycie prądu. Czy można zaoszczędzić? Ile prądu pobiera telewizor w trybie czuwania? Jak oszczędzać prąd w domu?

Telewizor a zużycie prądu. Czy można zaoszczędzić?

To, ile prądu pobiera telewizor, zależy m.in. od wielkości ekranu czy zastosowanej technologii. Nie jest tajemnicą, że starsze, większe ekrany zużywają więcej energii niż nowoczesne telewizory zaprojektowane z myślą o większej efektywności.

Najbardziej energooszczędne są telewizory LED. Pobierają wyraźnie mniej prądu w porównaniu ze starszymi modelami LCD czy telewizorami plazmowymi, które powoli znikają z naszych mieszkań.

A jak wygląda zużycie energii w trybie czuwania? Dla jednych to realna forma oszczędzania, dla innych niewielka zmiana bez większego znaczenia. Sprawdźmy, ile prądu telewizor faktycznie pobiera w takim trybie.

Ile prądu pobiera telewizor w trybie czuwania?

Chcąc obniżyć rachunki za energię, coraz częściej sprawdzamy, czy w domu nie dochodzi do niepotrzebnych strat prądu. Kontrolujemy pobór energii przez ładowarki, wymieniamy żarówki na energooszczędne i staramy się rozsądnie korzystać ze sprzętów. Niektórzy decydują się nawet na odłączanie telewizora od gniazdka, aby uniknąć pracy w trybie czuwania - tym z charakterystyczną czerwoną diodą pod ekranem.

Czy faktycznie telewizor zużywa wtedy prąd? Tak. Przyjmuje się, że w trybie standby zużywa on mniej niż 0,5 W na godzinę. To niewiele, ale warto pamiętać, że tryb czuwania działa przez całą dobę, 365 dni w roku. A to oznacza około 8765 godzin rocznie, więc koszt zaczyna być bardziej wymierny.

Roczne zużycie energii w trybie czuwania wynosi około 4,4 kWh. Przy obecnych cenach prądu przekłada się to na wydatek rzędu kilku złotych w skali roku. W praktyce więc regularne odłączanie telewizora od zasilania nie przynosi zauważalnych oszczędności.

Jak oszczędzać prąd w domu?

Na szczęście są inne, bardziej efektywne sposoby na oszczędzanie prądu:

Żarówki LED są znacznie bardziej energooszczędne niż tradycyjne żarówki żarowe czy halogenowe. Ich żywotność jest dłuższa, a koszt zakupu zwróci się w krótkim czasie dzięki niższym rachunkom za prąd

Wykorzystaj światło dzienne - w ciągu dnia otwieraj okna i zasłony, aby jak najwięcej naturalnego światła docierało do pomieszczeń. Dzięki temu będziesz mógł ograniczyć korzystanie ze sztucznego oświetlenia.

Uruchamiaj pralkę i zmywarkę tylko wtedy, gdy są pełne. Wybieraj programy o niskiej temperaturze i korzystaj z funkcji oszczędzania energii.

Efektywne gotowanie - przykrywaj garnki podczas gotowania, aby skrócić czas przygotowywania posiłków. Wybieraj naczynia o odpowiedniej wielkości do palnika

Nawet niewielkie zmiany mogą w większej skali dać widoczne efekty.

