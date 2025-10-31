PKP Intercity inwestuje obecnie mnóstwo pieniędzy w tabor. Niedawno spółka ogłosiła wyniki przetargu na "piętrusy", do którego stanęły firmy Alstom Polska oraz Stadler. Kontrakt uzyskała pierwsza ze spółek i choć druga próbowała odwołać się od decyzji, tak nie przyniosło to skutku. Jakie będą pociągi piętrowe, które wkrótce wyjadą na rodzime tory?

Pociągi piętrowe dla PKP Intercity to składy Coradia Max

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że pociągami piętrowymi dla PKP Intercity będą pojazdy o nazwie Coradia Max, które opracował Alstom. Nowe szczegóły ujawniła prezeska spółki, Beata Rusinowicz, z którą rozmawiała redakcja portalu rynek-kolejowy.pl.

Prezeska Alstom Polska przekazała, że pociągi piętrowe dla PKP Intercity będą sześcioczłonowymi składami Coradia. Cztery zewnętrzne (po dwa po obu stronach) będą wysokie. Natomiast dwa znajdujące się w środku pociągu mają być jednopoziomowe.

Produkcja Coradii Max odbywa się w polskiej fabryce w Chorzowie i tu powstają m.in. pojazdy przeznaczone na rynek niemiecki. Podobnie będzie z pociągami dla PKP Intercity i te w ramach zamówienia podstawowego mają być w 100 proc. "Made in Poland".

Przy okazji prezeska Alstom Polska ujawniła, że jej firma planuje startować w przetargu na pociągi KDP dla PKP Intercity, który zostanie ogłoszony za jakiś czas. Przewoźnik chce pozyskać składy, które umożliwią jazdę nawet z prędkością ponad 300 km/h.

Alstom Polska dostarczy PKP Intercity co najmniej 42 "piętrusy"

W ramach wygranego przetargu Alstom Polska zobowiązuje się do dostarczenia PKP Intercity co najmniej 42 pociągów piętrowych, bo na taką liczbę zdecydował się przewoźnik w ramach zamówienia podstawowego. Może ono zostać rozszerzone do nawet 72 pojazdów.

PKP Intercity zapłaci Alstom Polska za realizację "podstawy" blisko 8,5 mld złotych brutto. To i tak mniej niż planowano, bo przewoźnik chciał przeznaczyć na ten cel nawet 9,914 mld złotych brutto. W ramach kontraktu producent zobowiąże się także do utrzymania jednostek przez okres aż 30 lat. Porozumienie zakłada, że pierwsze dwa składy mają zostać dostarczone po 44 miesiącach od podpisania ostatecznej umowy.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press