PKP Intercity ciągle inwestuje w tabor. W zeszłym roku podpisano umowę na piętrusy, które zbuduje Alstom Polska. Natomiast pod koniec 2025 r. ogłoszono przetarg na zakup superszybkich pociągów KDP dla prędkości co najmniej 320 km/h. W międzyczasie spółka czeka na nowe lokomotywy budowane przez bydgoską firmę PESA.

Nowa lokomotywa PESA Gama 3.0 dla PKP Intercity w trakcie testów

PKP Intercity zdecydowało się na zakup kilkunastu lokomotyw spalinowo-elektrycznych, które zbuduje polska PESA. Spółka planuje pozyskać łącznie 16 takich pojazdów i pierwszy z nich przewoźnik powinien otrzymać już w kwietniu 2026 r., o czym informuje serwis rynek-kolejowy.pl, powołując się na rozmowę z prezesem spółki Januszem Malinowskim.

Dla nas aktualnym terminem jest kwiecień 2026 r. Takie są warunki umowy. Czekamy na te lokomotywy, bo one rozwiążą wiele problemów eksploatacyjnych

Pierwsza nowa PESA Gama 3.0 dla PKP Intercity jest już zbudowana i obecnie przechodzi wewnętrzne testy uruchomieniowe u producenta, które odbywają się w fabryce w Bydgoszczy. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się proces homologacji niezbędny przed oddaniem pojazdu do użytku. Lokomotywa została przystosowana pod kątem prędkości nawet powyżej 200 km/h.

Nowa lokomotywa trafi w ręce PKP Intercity na razie tylko w formie jednego egzemplarza. Pozwoli to na przeprowadzenie dokładniejszych testów i na ich podstawie wdrożenie ewentualnych poprawek przed produkcją kolejnych pojazdów.

Sam kontrakt uległ opóźnieniu, bo pierwsza lokomotywa miała zostać przekazana PKP Intercity niespełna rok temu. Tak się jednak nie stało.

PKP Intercity z roku na rok ustanawia nowe rekordy

Spółka rośnie jak na drożdżach. Z roku na roku PKP Intercity przewozi coraz więcej pasażerów, ale to oznacza duże inwestycje w tabor. W przeciwnym razie spółka nie będzie w stanie sprostać zapotrzebowaniu.

W 2024 r. pociągami spółki pojechało 74,5 mln pasażerów. W zeszłym roku wynik ten został pobity już w listopadzie. Można zakładać, że do końca 2025 r. liczba podróżnych wyniosła około 90 mln osób, ale na potwierdzenie rekordu nadal czekamy. PKP Intercity powinno podsumować zeszły rok na dniach.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News