Takie składy PKP Intercity to rzadkość. Ponownie wyjadą na polskie tory

Dawid Długosz

PKP Intercity ponownie wypuści na polskie tory podwójne składy Pendolino. Pociągi w takim zestawieniu nie kursują zbyt często, ale znowu będzie można je zobaczyć. Przewoźnik planuje wypuścić podwójne Pendolino na wybrane trasy w trakcie długiego czerwcowego weekendu. Jedną z nich jest połączenie z Gdyni do Zakopanego.

Dwa zespolone składy Pendolino PKP Intercity przy peronie na tle budynków dworca i żółtych krzewów.
Podwójne składy Pendolino. PKP Intercity gotowe na długi czerwcowy weekend.

Przed nami długi weekend czerwcowy, który będzie sprzyjać podróżom. Wie o tym doskonale PKP Intercity, które w tym roku zaoferuje w tym czasie rekordowo dużo połączeń. Na wybranych trasach ponownie zobaczymy nieczęsty widok, którym są podwójne składy Pendolino. Gdzie pojadą takie pociągi?

Podwójne składy Pendolino PKP Intercity na długi czerwcowy weekend

Pociągi Pendolino należące do PKP Intercity oferują 402 miejsca siedzące, z czego 45 znajduje się w 1. klasie. Zestawienie dwóch takich składów daje nam więc dwa razy więcej miejsc.

PKP Intercity ma we własnej flocie 20 składów ED250 i rzadko zestawia je w podwójne pociągi. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj w "długie weekendy", gdzie podróżnych na wybranych trasach jest więcej niż zazwyczaj.

Z informacji przekazanych przez PKP Intercity wynika, że na długi czerwcowy weekend przewoźnik przygotował ponad 530 połączeń, które będą realizowane każdego dnia. To rekord.

Podwójne pociągi Pendolino do Zakopanego i nad Bałtyk

PKP Intercity planuje wypuścić podwójnie zespolone składy Pendolino na dwóch kluczowych trasach. Są to pociągi EIP 1502 relacji Warszawa - Gdynia i EIP 5353 relacji Gdynia - Zakopane (przez Kraków). Te jednostki wyjadą na tory 3 czerwca. Dzień później na tory wyjedzie podwójny skład ED250 (EIP 3552) z Zakopanego do Gdyni.

7 czerwca możemy spodziewać się składu EIC Morskie Oko relacji Warszawa - Zakopane - Warszawa. Sprzedaż biletów na wszystkie dodatkowe pociągi już się rozpoczęła. Można je zamawiać drogą online lub dokonać zakupu w tradycyjnych kasach na dworcach.

PKP Intercity przy okazji notuje kolejne rekordy. Tegoroczny kwiecień przyniósł ponownie najwyższe wyniki w historii spółki. Pociągi przewoźnika w zeszłym miesiącu wybrało 7,63 mln pasażerów. To o 12,7 proc. więcej względem tego samego miesiąca w 2025 r. W porównaniu do 2023 r. wynik jest aż o blisko 46 proc. lepszy.

