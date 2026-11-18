Taksówki autonomiczne Waymo znikają z autostrad

Władze Kalifornii wprowadziły zakaz poruszania się autonomicznych pojazdów Waymo po autostradach w tym stanie ze względu na serię kolizji drogowych.

Waymo, amerykańska firma zajmująca się technologią pojazdów autonomicznych, należąca do koncernu Alphabet, oferuje przejazdy w 15 miastach USA, w tym częściowo po autostradach, m.in. w San Francisco, Los Angeles i Miami.

W związku z incydentami w Kalifornii przedsiębiorstwo Waymo poinformowało, że zadecydowało o tymczasowym wycofaniu swoich autonomicznych taksówek ze wszystkich obsługiwanych autostrad w Stanach Zjednoczonych.

Incydenty z udziałem pojazdów autonomicznych Waymo

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej Waymo, samochody autonomiczne tej firmy uczestniczą w wypadkach z poważnymi obrażeniami o 95% rzadziej w porównaniu do aut kierowanych przez ludzi.

W listopadzie tego roku miało jednak miejsce kilka incydentów, które zaalarmowały władze Kalifornii - co poskutkowało wprowadzeniem czasowego zakazu działalności firmy w tym stanie.

W bieżącym miesiącu kilka autonomicznych pojazdów Waymo wjechało na teren czynnych robót budowlanych na drodze US Route 101, poinformował Kalifornijski Departament Pojazdów Mechanicznych. Według Waymo w związku ze zdarzeniem nie odnotowano żadnych obrażeń ani uszkodzeń. Inny incydent z tego miesiąca z udziałem taksówek firmy dotyczy wyprzedzania radiowozów, które celowo spowalniały ruch na autostradzie w San Francisco.

W związku z problemami władze Kalifornii zadecydowały o wprowadzeniu zakazu obsługi autonomicznych taksówek Waymo na autostradach stanowych.

Decyzja ta ma obowiązywać do czasu, aż firma "wykaże departamentowi, że podjęła skuteczne działania naprawcze w celu usunięcia niedociągnięć, które doprowadziły do wprowadzenia ograniczeń".

- Zgodnie z naszą zasadą bezpieczeństwa, tymczasowo ograniczyliśmy również ruch autostradowy na pozostałych rynkach, na których działamy, aby ocenić nasze wyniki - poinformował rzecznik Waymo przytaczany przez BBC.

Taksówki autonomiczne tej firmy będą mogły nadal poruszać się po zwykłych ulicach miast.

Autonomiczne taksówki Waymo. Kolejne problemy

To kolejne problemy Waymo. Wcześniej w tym roku przedsiębiorstwo wycofało z dróg w USA tysiące swoich pojazdów autonomicznych ze względu na problemy z oprogramowaniem. Błąd ten mógł umożliwiać samochodom wjeżdżanie na zalane drogi. W tym samym czasie odnotowano wiele pojazdów Waymo jeżdżących po ślepej uliczce w Atlancie w stanie Georgie, przypomina BBC.



