Najtańszym laptopem w ofercie Apple od kilku lat był MacBook Air, ale jego ceny zaczynają się od ponad 5 tys. złotych, gdzie konkurencja ma komputery przenośne kosztujące znacznie mniej. Gigant z Cupertino postanowił więc stworzyć dla nich alternatywę i jest nią zaprezentowany dziś nowy MacBook Neo.

Polskie ceny laptopa Apple MacBook Neo

Nowy MacBook Neo jest odczuwalnie tańszy od droższego modelu Air, ale też oferuje mniej od tego drugiego. Polskie ceny komputera prezentują się następująco:

MacBook Neo z 256 GB pamięci na dane - od 2999 złotych

MacBook Neo z 512 GB pamięci na dane - od 3499 złotych

Laptop MacBook Neo dostępny jest w czterech kolorach obudowy. Apple materiały prasowe

Nowy komputer w podstawowej konfiguracji sprzętowej jest więc tańszy od modelu Air aż o 2,5 tys. złotych. Urządzenie dostępne jest w czterech kolorach obudowy (różowy, srebrnym, indygo i żółtym) i można je już zamawiać. Pierwsze dostawy do klientów mają być realizowane od 11-12 marca.

Oczywiście można rozejrzeć się za alternatywami. Na przykład Surface Pro z 12-calowym ekranem można dziś z powodzeniem nabyć za mniej niż 4 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna laptopa MacBook Neo jest okrojona

Niższe ceny oznaczają kompromisy i nie inaczej jest w przypadku nowego komputera z logo nadgryzionego jabłka. MacBook Neo ma 13-calowy ekran Retina, który to jednak nie wspiera wielu rozwiązań znanych z droższych komputerów Apple. Dotyczy to zwiększonego odświeżania obrazu czy jasności, która maksymalnie wynosi 500 nitów.

Pod obudową maszyny znajduje się procesor Apple A18 Pro, czyli układ sprzed dwóch lat, który pamiętamy z iPhone'ów 16 Pro. Jego wydajność jest zbliżona do kilkuletniego chipu M1. Jest on wspomagany tylko przez 8 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono dysk SSD o rozmiarze 256 lub 512 GB.

Nowy MacBook Neo ma dwa porty USB C oraz klasyczne złącze audio. HDMI tu nie znajdziemy. Energię dostarcza bateria 36,5 Wh, która według deklaracji Apple ma starczyć na około 16 pracy (podczas oglądania wideo). Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Tahoe.

W nowym komputerze nie ma ekranu z True Tone, podświetlanej klawiatury, autorskiego układu N1 i brakuje wsparcia dla szybkiego ładowania baterii. Producent zrezygnował z części rozwiązań, co pozwoliło zmniejszyć koszty produkcji.

