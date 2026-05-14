Netflix w trakcie wydarzenia Upfront ogłosił, że jego najtańszy pakiet z reklamami wkrótce trafi na kolejne rynki i na liście jest także Polska. Kiedy to nastąpi i ile zapłacimy?

Tańszy Netflix z reklamami w Polsce w 2027 roku

Firma przekazała, że planuje ekspansję planu z elementami sponsorowanymi o 15 nowych rynków. Ma to nastąpić w 2027 roku, ale bardziej precyzyjnego terminu na razie nie wskazano.

Z radością ogłaszamy rozszerzenie oferty Netfliksa z reklamami do 15 nowych krajów w 2027 roku, w tym do Polski. Dla naszych subskrybentów oznacza to jeszcze więcej możliwości oglądania naszych filmów i seriali w cenie, która im odpowiada, a dla reklamodawców nową szansę na dotarcie do rzeszy zaangażowanych fanów Netfliksa na całym świecie

Ile zapłacimy za plan Netfliksa z reklamami w Polsce? Cena nie jest znana, ale w Stanach Zjednoczonych pakiet kosztuje obecnie 8,99 dol./miesiąc. Jest jednak ponad dwa razy tańszy od planu podstawowego, który w naszym kraju (po ostatnich podwyżkach) kosztuje 37 złotych.

Można więc zakładać, że tańszy Netflix z reklamami w Polsce będzie dostępny za około kilkanaście złotych. Z pewnością powinna to być kwota niższa od 20 złotych.

Netflix z reklamami bije rekordy popularności

Netflix z reklamami został wprowadzony na pierwsze rynki kilka lat temu i sukcesywnie ustanawia nowe rekordy. Plan jest najchętniej wybieranym przez nowych klientów i w pierwszym kwartale odpowiadał za ponad 60 proc. nowych subskrypcji serwisu.

Dziś z tego planu korzysta już ponad 250 mln użytkowników na całym świecie i są to oglądający wykazujący duże zaangażowanie. Ponad 80 proc. z nich wraca do platformy każdego tygodnia. Netflix twierdzi, że w tym roku spodziewa się około 3 mld dolarów przychodów z reklam i obecnie współpracuje z ponad 4 tys. reklamodawców.

Tańszy plan Netfliksa okazał się hitem, choć nikt go nie chciał. Rok temu baza jego użytkowników wynosiła 94 mln subskrybentów. Dziś jest ich ponad 2,5 razy więcej.

