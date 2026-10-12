PhotoTat wykorzystuje trzy podstawowe kolory tuszu: niebieski, magenta i żółty, ponieważ zawarte w nich barwniki fotochromowe zmieniają swoją strukturę pod wpływem określonych długości fal. Naukowcy zamknęli je w nanocząsteczkach PMMA, czyli tworzywa wykorzystywanego już m.in. w niektórych zastosowaniach medycznych.

Tatuaż jak przełącznik światła

Do aktywacji pigmentów wystarczy dioda UV o długości fali 365 nanometrów. Jak wyjaśnia współautor badań Carson Bruns, efekt pojawia się w ciągu około dwóch-trzech sekund. Kolory mogą utrzymywać się przez godziny, a nawet dni w typowym oświetleniu wewnętrznym, ale pod wpływem intensywnego światła słonecznego znikają w ciągu kilku sekund.

Nie oznacza to jednak, że pigment zostaje usunięty ze skóry, bo zmienia się jedynie wygląd tatuażu, a barwnik pozostaje na miejscu. Badacze zaobserwowali, że poszczególne kanały kolorystyczne zachowywały zdolność przełączania przez około 1,4-2,2 roku.

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Kolory na życzenie i ukryte wzory

Różne długości fal pozwalają aktywować wybrane fragmenty tatuażu i w ten sposób można zmieniać jego kolorystykę, a nawet sprawić, że część wzoru pojawi się dopiero po oświetleniu odpowiednim światłem. PhotoTat można również łączyć z tradycyjnym tuszem, ukrywając dodatkowe elementy wewnątrz zwykłego tatuażu. Technologia może więc zainteresować osoby, które lubią tatuaże, ale nie zawsze chcą je pokazywać.

Potencjalne zastosowania nie muszą jednak ograniczać się do estetyki. PhotoTat mógłby znaleźć zastosowanie np. podczas radioterapii, gdzie pacjenci otrzymują czasem trwałe oznaczenia pomagające lekarzom precyzyjnie ustawić wiązkę promieniowania. Tusz aktywowany światłem pozwoliłby uwidaczniać takie znaczniki tylko wtedy, gdy są potrzebne, a następnie je ukrywać.

Na razie technologia nie jest jeszcze powszechnie dostępna, a do sprzedaży trafił jedynie purpurowy tusz PhotoTat, który przeszedł niezależne badania medyczne. Mała butelka kosztuje około 100 dolarów (ok. 365 zł), ale zespół chce w przyszłości wprowadzić kolejne kolory i obniżyć koszty produkcji.



