Najmocniejszy trend w apkach językowych to oczywiście sztuczna inteligencja. Coraz więcej platform odchodzi od samego klikania w odpowiedzi i dodaje funkcje, które mają przypominać krótki dialog z lektorem. Duolingo rozwija płatny pakiet Max z funkcją Video Call, czyli rozmową z postacią Lily. W styczniu 2025 roku firma ogłosiła rozszerzenie tej funkcji na Androida i kolejne języki, a na blogu tłumaczyła, że rozmowy są prowadzone według poziomów CEFR i mają określoną strukturę, więc użytkownik ćwiczy mówienie w kontrolowanych warunkach.

Ten kierunek ma sens, bo największa blokada wielu dorosłych uczących się języka pojawia się nie przy fiszkach, lecz przy pierwszym zdaniu wypowiedzianym na głos. W aplikacji łatwo rozpoznać poprawną odpowiedź, ale znacznie trudniej samodzielnie zareagować w hotelu, sklepie, pracy czy podczas podróży. AI ma zmniejszyć ten dystans, ponieważ pozwala mówić bez presji, popełniać błędy, wracać do transkrypcji i powtarzać scenariusz tyle razy, ile potrzeba.

Sztuczna inteligencja rozwiązuje jeden z największych problemów aplikacji językowych: zmusza użytkownika do mówienia, a nie tylko wybierania poprawnych odpowiedzi. Ma jednak swoje granice. Badania z lat 2025-2026 wskazują, że chatboty mogą pomagać w rozmowie i poprawianiu błędów, ale ich odpowiedzi bardzo często cechują się niską jakością. AI pomaga przełamać ciszę, ale nie zwalnia z regularnego mówienia i kontaktu z żywym językiem.

Aplikacje językowe różnią się nie tylko pod względem liczby kursów. Jedne działają jak gra mobilna, inne jak trener wymowy, biblioteka autentycznych nagrań albo komunikator do rozmów z native speakerami. W zestawieniu wybraliśmy 10 najlepszych aplikacji do nauki języków dostępnych w Google Play. Warto pamiętać, że zakres języków, funkcje AI, tryb offline, polski interfejs i ceny subskrypcji mogą różnić się w zależności od systemu, planu oraz ustawień konta.

1. Duolingo

Duolingo najlepiej sprawdza się jako pierwszy krok w nauce języka. Użytkownik wybiera kurs i dzienny cel, a potem przechodzi przez krótkie ćwiczenia: tłumaczenia, słuchanie, mówienie, dopasowywanie słów i powtórki. Aplikacja działa na podobnej zasadzie co gra mobilna - daje punkty XP, serie dni, ligi, odznaki i powiadomienia, które pomagają wrócić do nauki następnego dnia. W Google Play ma ponad 500 mln pobrań i ponad 40 języków w ofercie. Jej największy plus to bardzo niski próg wejścia, świetnie buduje nawyk i podstawy, ale przy nauce rozmowy warto połączyć je z narzędziem do dialogów.

2. Babbel

Babbel idzie w inną stronę. Jest mniej "growy", bardziej kursowy i wyraźnie projektowany z myślą o dorosłych użytkownikach. Stawia na dialogi, krótkie lekcje, powtórki, rozpoznawanie mowy i gramatykę podaną w kontekście. W polskim Google Play dostępne są przede wszystkim kursy angielskiego i niemieckiego, a inne języki można uruchomić po zmianie języka wyświetlania w aplikacji. Najmocniej przemówi do użytkowników, którzy chcą ćwiczyć całe zwroty i reakcje, zamiast tylko odklikiwać pojedyncze słowa.

3. Memrise

Memrise próbuje skrócić dystans między podręcznikowym językiem a tym, który naprawdę słychać na ulicy. W aplikacji ważną rolę odgrywają nagrania native speakerów, praktyczne zwroty i ćwiczenia ze słuchu. Memris oferuje też "Kumpli AI", czyli boty do trenowania zdań i rozmów. Aplikacja jest skierowania do użytkowników, którzy mają już dość suchych list słówek i chcą szybciej oswoić się z naturalnym tempem mówienia.

4. Rosetta Stone

Rosetta Stone to propozycja z zupełnie innej ligi. Aplikacja stawia na immersję, czyli naukę przez obrazy, kontekst, skojarzenia i wymowę, zamiast ciągłego tłumaczenia zdania po zdaniu. W polskim Google Play oferuje 24 języki, krótkie lekcje, tryb offline i technologię TruAccent do ćwiczenia wymowy. Najbardziej docenią ją użytkownicy nastawieni na systematyczną naukę: krótkie lekcje, kontekst, wymowa i mniej rozpraszaczy znanych z aplikacji opartych na grywalizacji.

5. Pimsleur

Pimsleur wyróżnia się tym, że właściwie odwraca logikę wielu aplikacji mobilnych. Zamiast kolejnego ekranu do klikania dostajemy lekcje audio, słuchanie i odpowiadanie na głos. Aplikacja oferuje kursy w ponad 50 językach oraz tryb offline. Najlepiej sprawdzi się u osób, które uczą się w samochodzie, na spacerze, w kuchni albo w drodze do pracy. Mniej ekranu, więcej mówienia.

6. Busuu

Busuu łączy klasyczny kurs z elementami społeczności. Użytkownik przechodzi lekcje, ćwiczy pisanie i mówienie, a część zadań może dostać do sprawdzenia od native speakerów. W polskiej wersji aplikacja oferuje 14 języków i ma ponad 50 mln pobrań. Busuu opisuje też certyfikaty powiązane z poziomami CEFR, choć warto jasno zaznaczyć: taki dokument pokazuje postęp w aplikacji, ale nie zastępuje oficjalnego egzaminu językowego.

7. LingoDeer

LingoDeer często pojawia się przy nauce języków azjatyckich, zwłaszcza japońskiego, koreańskiego i chińskiego. Polscy użytkownicy mogą już uczyć się angielskiego, a kursy chińskiego, japońskiego i koreańskiego są w trakcie tłumaczenia. Sama aplikacja oferuje objaśnienia gramatyczne, nagrania native speakerów, fiszki i tryb offline. Bardziej przypomina przemyślany kurs niż prostą apkę do powtarzania słówek.

8. Drops

Drops jest szybkie, wizualne i stworzone pod krótkie sesje na telefonie. Nauka opiera się na obrazach, grach językowych, powtórkach i nagraniach native speakerów. W Google Play aplikacja oferuje wiele języków, w tym polski, a pojedyncza sesja może trwać zaledwie kilka minut. Świetnie uzupełnia naukę przed podróżą: pomaga szybko złapać słowa, zwroty i podstawowe skojarzenia. Przy mówieniu potrzebne będzie jednak drugie narzędzie, najlepiej z dialogami lub rozmową z żywym użytkownikiem.

9. HelloTalk

HelloTalk jest to bardziej społecznościowa platforma językowa niż kurs. Łączy z native speakerami, oferuje czat, wiadomości głosowe, pokoje audio i poprawki od innych użytkowników. W Google Play ma opis po polsku i deklaruje obsługę ponad 260 języków, ale korzystanie z niej nie będzie komfortowe dla osób nieznających podstaw angielskiego. Część funkcji jest też objęta zakupami w aplikacji. Najwięcej wyciągną z niej osoby, które znają już podstawy i chcą przełamać barierę rozmowy z prawdziwymi użytkownikami.

10. FluentU

FluentU stawia na autentyczne wideo: fragmenty filmów, zwiastuny, newsy, rozmowy i interaktywne napisy. Aplikację można pobrać z Google Play, ale zawiera zakupy w aplikacji, więc pełny dostęp do materiałów i funkcji może wymagać płatnego planu. FluentU obsługuje m.in. angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, japoński, koreański, rosyjski, włoski i chiński mandaryński. Najwięcej daje osobom średnio zaawansowanym, które chcą lepiej rozumieć naturalne tempo mówienia, slang, kontekst kulturowy i język spoza podręcznika.

Wybierając aplikację, warto zacząć nie od rankingu, lecz od własnego problemu z nauką. Jedna osoba potrzebuje motywacji i codziennych powtórek. Druga zna sporo słówek, ale zamiera przy rozmowie. Ktoś inny rozumie lekcje, lecz gubi się przy szybkim tempie native speakera. Dlatego najlepsza aplikacja do nauki języków nie musi być najpopularniejsza. Powinna pasować do sposobu, w jaki użytkownik naprawdę się uczy.

