Donald Trump zdecydował się na przeprowadzenie ataku na Caracas. W środku nocy nad stolicą Wenezueli zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy miasta zauważyli w powietrzu amerykańskie śmigłowce oraz serię potężnych eksplozji. Jakie helikoptery wykorzystano w trakcie inwazji?

Helikoptery transportowe CH-47 Chinook

Pierwszym z typów maszyn zauważonych nad Wenezuelą był CH-47 Chinook. To amerykański śmigłowiec wojskowy wyprodukowany przez firmę Boeing. Jest to duży helikopter transportowy, który zbudowano z myślą o realizacji wielu zadań.

Chinook ma układ wirnikowy w układzie tandemowym. Jeden obraca się w lewo, a drugi w prawo. W roli napędu wykorzystano dwa silniki turbowałowe rodziny Lycoming/Honeywell T55, które umieszczone są po bokach.

Śmigłowce wojskowe CH-47F Chinook. Acroterion, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Maszyna jest duża i większość jej kadłuba wypełnia kabina. Pozwala ona na transport nawet 33 żołnierzy z wyposażeniem czy do 24 rannych ma noszach. Śmigłowiec pozostaje w użytku od kilkadziesiąt lat i był używany już w wojnie w Wietnamie. Oczywiście przez ten czas był sukcesywnie ulepszany. Jego ostatnią wersją jest Chinook CH-47F, gdzie zdecydowano się m.in. na zmiany konstrukcyjne kadłuba.

Media donoszą, że podczas ataku na Caracas doszło do lądowania i desantu wojsk amerykańskich, co oznaczało przeniesie działań powietrznych na ląd.

Śmigłowce bojowe AH-64 Apache

Drugim typem maszyn były AH-64 Apache, czyli śmigłowce bojowe. To podstawowe helikoptery szturmowe pozostające na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych. Zostały one opracowane przez Hughes Helicopters, obecnie należące do Boeinga.

Amerykanie wykorzystują dwa typy tej maszyny. Są to modele AH-64A i AH-64D. Helikopter szturmowy zaprojektowano do działań na linii frontu z powietrza we wszystkich warunkach. Główny wirnik ma 14,63 metra średnicy. W roli napędu wykorzystano dwa silniki turbowałowe T700-GE-701. W najnowszej wersji z dopiskiem "D" mają one moc 2000 KM.

Śmigłowiec wojskowy AH-64D Apache. CW2 Cameron Roxberry Wikimedia Commons

Helikopter jest zdolny osiągać prędkość do 293 km/h i jest produkowany od 1983 r. Warto dodać, że pierwsze AH-64D Apache przybyły do Polski w 2025 r. i posłużą w celach szkoleniowych. Docelowo polska flota ma pozyskać 96 sztuk modelu AH-64E.

Amerykańskie śmigłowce użyte podczas pojmania prezydenta Wenezueli

Amerykanie początkowo nie komentowali ataku na Wenezuelę. Niedawno Donald Trump przerwał milczenie i potwierdził działania przeprowadzone przez Stany Zjednoczone w Caracas, o czym piszemy na łamach Interii.

Podczas specjalnej akcji Delta Force, gdzie użyto wspomniane śmigłowce, doszło do pojmania Nicolasa Maduro, prezydenta Wenezueli oraz jego małżonki. Donald Trump potwierdził, że para została wywieziona poza kraj.

