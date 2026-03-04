Speedtest i Downdetector to dwie popularne platformy, które znają również internauci w Polsce. Pierwsza pozwala m.in. na przetestowanie łącza internetowego. Druga służy do raportowania problemów z różnymi popularnymi usługami. Oba rozwiązania zmieniają właściciela.

Speedtest i Downdetector kupione przez Accenture za ponad miliard dolarów

Ziff Davis ogłosił, że sprzedaje cały dział Connectivity firmie Accenture. Transakcja opiewa na 1,2 mld dolarów i zostanie w pełni zrealizowana w gotówce. W konsekwencji Speedtest i Downdetector trafią w ręce nowego właściciela.

Speedtest i Downdetector zostały kupione przez Ziff Davis w 2014 r. od Ookla za 15 mln dolarów. Po ponad dekadzie obie platformy zyskały na wartości wielokrotnie więcej. Dlaczego gigant medialny i internetowy postanowił się ich pozbyć?

Po pierwsze chodzi o pieniądze i to niemałe. Ponadto Ziff Davis chce się skupić na rozwoju głównych marek. Wśród nich są IGN, Mashable i Everyday Health. Konsolidacja marek wydaje się kluczowa, bo niedawno doszło do zwolnień. Firma pozbyła się najbardziej doświadczonych redaktorów Eurogamer i całego zespołu wideo.

Warto dodać, że grupa Connectivity tyko w 2025 r. miała aż 231 mln dolarów przychodu. Stąd też duża wycena przy odsprzedaży w ręce Accenture.

Co stanie się z usługami Speedtest i Downdetector?

Jeśli macie obawy, że Speedtest i Downdetector zostaną zamknięte przez nowego właściciela lub mocno przekształcone, to nic takiego nie powinno się wydarzyć. Accenture pozostawi obie platformy i nadal będzie można z nich skorzystać, choć pewnie pojawi się jakiś rebranding.

Accenture to globalna firma konsultingowa z branży technologicznej z siedzibą w Dublinie. Gigant wierzy, że przejęcie Connectivity jest ważnym krokiem dla dalszego rozwoju w celu budowania "kompleksowych usług analizy sieci, niezbędnych do transformacji opartej na sztucznej inteligencji".

Transakcja powinna zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych miesięcy. Do tego czasu usługami Speedtest oraz Downdetector nadal ma zarządzać Ziff Davis.

