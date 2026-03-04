Te usługi internetowe zna każdy internauta w Polsce. Zmieniają właściciela
Speedtest oraz Downdetector to dwie popularne usługi internetowe, których zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. Platformy mają nowego właściciela, bo zostały sprzedane za ponad miliard dolarów. Nabywcą jest Accenture, które nabyło całą grupę Connectivity. Czy po przejęciu Speedtest i Downdetector znikną z internetu?
Speedtest i Downdetector to dwie popularne platformy, które znają również internauci w Polsce. Pierwsza pozwala m.in. na przetestowanie łącza internetowego. Druga służy do raportowania problemów z różnymi popularnymi usługami. Oba rozwiązania zmieniają właściciela.
Speedtest i Downdetector kupione przez Accenture za ponad miliard dolarów
Ziff Davis ogłosił, że sprzedaje cały dział Connectivity firmie Accenture. Transakcja opiewa na 1,2 mld dolarów i zostanie w pełni zrealizowana w gotówce. W konsekwencji Speedtest i Downdetector trafią w ręce nowego właściciela.
Speedtest i Downdetector zostały kupione przez Ziff Davis w 2014 r. od Ookla za 15 mln dolarów. Po ponad dekadzie obie platformy zyskały na wartości wielokrotnie więcej. Dlaczego gigant medialny i internetowy postanowił się ich pozbyć?
Po pierwsze chodzi o pieniądze i to niemałe. Ponadto Ziff Davis chce się skupić na rozwoju głównych marek. Wśród nich są IGN, Mashable i Everyday Health. Konsolidacja marek wydaje się kluczowa, bo niedawno doszło do zwolnień. Firma pozbyła się najbardziej doświadczonych redaktorów Eurogamer i całego zespołu wideo.
Warto dodać, że grupa Connectivity tyko w 2025 r. miała aż 231 mln dolarów przychodu. Stąd też duża wycena przy odsprzedaży w ręce Accenture.
Co stanie się z usługami Speedtest i Downdetector?
Jeśli macie obawy, że Speedtest i Downdetector zostaną zamknięte przez nowego właściciela lub mocno przekształcone, to nic takiego nie powinno się wydarzyć. Accenture pozostawi obie platformy i nadal będzie można z nich skorzystać, choć pewnie pojawi się jakiś rebranding.
Accenture to globalna firma konsultingowa z branży technologicznej z siedzibą w Dublinie. Gigant wierzy, że przejęcie Connectivity jest ważnym krokiem dla dalszego rozwoju w celu budowania "kompleksowych usług analizy sieci, niezbędnych do transformacji opartej na sztucznej inteligencji".
Transakcja powinna zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych miesięcy. Do tego czasu usługami Speedtest oraz Downdetector nadal ma zarządzać Ziff Davis.