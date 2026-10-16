Podziemia Zamku Królewskiego na Wawelu są badane za pomocą zainstalowanego w Smoczej Jamie detektora wykorzystującego technologię kosmiczną. Urządzenie pozwala wykryć pustki, korytarze i szczeliny ukryte we wnętrzu wzgórza bez ingerencji w zabytek.

Wzgórze wawelskie jako pierwszy w Polsce zabytek jest badany technologią nieinwazyjnego skanowania opartego na cząstkach kosmicznych - mionach.

Uzyskane wyniki pomogą precyzyjnie wyznaczyć obszary do ewentualnych przyszłych badań wykopaliskowych. Prace odbywają się w ramach projektu VIEW, łączącego polską firmę technologiczną, szwajcarskich fizyków i muzealników.

Wzgórze Wawelskie kryje jaskinie i struktury, których położenie nie jest w pełni znane, a my chcielibyśmy wiedzieć, co się kryje pod powierzchnią terenu. Muografia pozwala zajrzeć do środka wzgórza – bez konieczności wiercenia i jakiejkolwiek inwazyjnej ingerencji w teren

Jak działa skanowanie mionowe podziemi Wawelu?

Do nieinwazyjnego skanowania wzgórza wykorzystywana jest nowoczesna technologia oparta na naturalnych cząstkach kosmicznych, które powstają przy uderzeniu promieniowania kosmicznego w atmosferę. Cząstki przenikają przez skały, a detektor zainstalowany w Smoczej Jamie rejestruje ich liczbę z różnych kierunków. Większa liczba mionów wskazuje na obecność pustek, takich jak korytarze czy szczeliny.

Porównując pomiar z modelem wzgórza, można zbudować mapę gęstości jego wnętrza, trochę jak tomografię komputerową, tylko z naturalnym, całkowicie bezpiecznym źródłem promieniowania. Obrazowanie mionowe to bezpieczna dla zabytków metoda, sięgająca tam, gdzie klasyczne techniki geofizyczne mają swoje ograniczenia, niezależnie od tego, czy chodzi o średniowieczne mury, czy o współczesną infrastrukturę - wskazała dyrektorka polskiej firmy Muotech rozwijającej tę technologię, astrofizyczka dr Noemi Zabari.

Od piramidy Cheopsa po Wawel. Kto odpowiada za projekt VIEW?

Firma poinformowała, że przy instalacji specjalistycznego urządzenia w Smoczej Jamie uczestniczyli fizycy z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL), uczelni współpracującej z CERN, która udostępniła eksperymentalny detektor na potrzeby tych badań.

W 2017 roku dzięki technologii wykorzystującej miony odkryto nieznaną wcześniej pustą przestrzeń nad Wielką Galerią piramidy Cheopsa w Egipcie.

Niedawno z jej wykorzystaniem badano wzgórze Zamku Królewskiego w Budapeszcie.

Prace na Wawelu odbywają się w ramach projektu VIEW (Visualizing the Interior and Exploring Wawel - Wizualizując wnętrze, odkrywając Wawel) realizowanego przez polską firmę technologiczną MUOTECH wspólnie z fizykami ze szwajcarskiej politechniki EPFL w Lozannie we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu.



