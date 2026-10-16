Technologia z CERN prześwietla wzgórze wawelskie. Bez wiertła i bez kilofa

Naukowcy po raz pierwszy prześwietlają Wawel za pomocą technologii rodem z filmów science-fiction. W Smoczej Jamie stanął specjalny detektor, który wykorzystuje cząstki docierające z kosmosu, by zajrzeć w głąb wawelskiego wzgórza bez użycia łopat czy wiertarek. Dzięki tej kosmicznej tomografii badacze chcą odkryć nieznane dotąd jaskinie, korytarze i ukryte pod ziemią tajemnice wzgórza wawelskiego.

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Zamek Królewski na Wawelu oświetlony kolorowymi światłami nocą, widoczny fragment miasta w tle
Kosmiczna technologia bada wzgórze wawelskie. ANNA KACZMARZ / POLSKAPRESSEast News

Podziemia Zamku Królewskiego na Wawelu są badane za pomocą zainstalowanego w Smoczej Jamie detektora wykorzystującego technologię kosmiczną. Urządzenie pozwala wykryć pustki, korytarze i szczeliny ukryte we wnętrzu wzgórza bez ingerencji w zabytek.

Wzgórze wawelskie jako pierwszy w Polsce zabytek jest badany technologią nieinwazyjnego skanowania opartego na cząstkach kosmicznych - mionach.

Uzyskane wyniki pomogą precyzyjnie wyznaczyć obszary do ewentualnych przyszłych badań wykopaliskowych. Prace odbywają się w ramach projektu VIEW, łączącego polską firmę technologiczną, szwajcarskich fizyków i muzealników.

Wzgórze Wawelskie kryje jaskinie i struktury, których położenie nie jest w pełni znane, a my chcielibyśmy wiedzieć, co się kryje pod powierzchnią terenu. Muografia pozwala zajrzeć do środka wzgórza – bez konieczności wiercenia i jakiejkolwiek inwazyjnej ingerencji w teren
podkreśla dr Monika Kamińska, kierowniczka Działu Archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu.

Jak działa skanowanie mionowe podziemi Wawelu?

Do nieinwazyjnego skanowania wzgórza wykorzystywana jest nowoczesna technologia oparta na naturalnych cząstkach kosmicznych, które powstają przy uderzeniu promieniowania kosmicznego w atmosferę. Cząstki przenikają przez skały, a detektor zainstalowany w Smoczej Jamie rejestruje ich liczbę z różnych kierunków. Większa liczba mionów wskazuje na obecność pustek, takich jak korytarze czy szczeliny.

Porównując pomiar z modelem wzgórza, można zbudować mapę gęstości jego wnętrza, trochę jak tomografię komputerową, tylko z naturalnym, całkowicie bezpiecznym źródłem promieniowania. Obrazowanie mionowe to bezpieczna dla zabytków metoda, sięgająca tam, gdzie klasyczne techniki geofizyczne mają swoje ograniczenia, niezależnie od tego, czy chodzi o średniowieczne mury, czy o współczesną infrastrukturę - wskazała dyrektorka polskiej firmy Muotech rozwijającej tę technologię, astrofizyczka dr Noemi Zabari.

Od piramidy Cheopsa po Wawel. Kto odpowiada za projekt VIEW?

Firma poinformowała, że przy instalacji specjalistycznego urządzenia w Smoczej Jamie uczestniczyli fizycy z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL), uczelni współpracującej z CERN, która udostępniła eksperymentalny detektor na potrzeby tych badań.

W 2017 roku dzięki technologii wykorzystującej miony odkryto nieznaną wcześniej pustą przestrzeń nad Wielką Galerią piramidy Cheopsa w Egipcie.

Niedawno z jej wykorzystaniem badano wzgórze Zamku Królewskiego w Budapeszcie.

Prace na Wawelu odbywają się w ramach projektu VIEW (Visualizing the Interior and Exploring Wawel - Wizualizując wnętrze, odkrywając Wawel) realizowanego przez polską firmę technologiczną MUOTECH wspólnie z fizykami ze szwajcarskiej politechniki EPFL w Lozannie we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu.

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Paula Drechsler


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