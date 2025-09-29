Spis treści: Dlaczego telewizja naziemna nie działa? Telewizja naziemna wyłączona. Spokojnie, to nie jest awaria

Czarna plansza z napisem "Brak sygnału" po uruchomieniu telewizora nie zawsze musi oznaczać awarię sprzętu lub nieprawidłowe ustawienie anteny. Bardzo często zdarza się, że przerwa w nadawaniu spowodowana jest okresowym serwisowaniem nadajników. Tego rodzaju obsługa techniczna zwykle jest niezbędna w celu zapewnienia stabilnego odbioru telewizji.

Wykaz najbliższych prac konserwacyjnych jest dostępny na stronie firmy Emitel - owo przedsiębiorstwo jest największym operatorem i dostawcą usług związanych z transmisją sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej oraz radiofonii analogowej i cyfrowej.

Już niedługo w niektórych regionach telewizja naziemna będzie czasowo wyłączona. To efekt serwisowania nadajników. Najbliższe przerwy w nadawaniu czekają nas w trzech terminach:

wtorek 30 września - serwis obejmie nadajniki: SLR Bolewice, RTON Gdańsk/Jaśkowa Kopa, TON Cieszanów, RTON Elbląg/Jagodnik, SLR Kraków/Krzemionki, RTCN Zielona Góra/Jemiołów, RTON Ciechanów/ul. Monte Cassino, TON Lipsk/ul. Jermakowicza, RTON Jelenia Góra/Śnieżne Kotły, RON Górzno Kolonia;

czwartek 2 października - serwis obejmie nadajniki: TSR Gromnik, EKSP Grzywacz, RTON Tarnów/g. Św. Marcina, TSR Grybów/g. Kamienna, SLR Kalisz/Chełmce, SLR Bydgoszcz, RTCN Suwałki/Krzemianucha, TON Gdynia/EC, RTCN Rzeszów/Sucha Góra, RTCN Olsztyn/Pieczewo, RTON Wrocław/Żórawina, TON Szczuczyn, RON Puławy/ul. Słowackiego, RON Tczew/Rokitki, RON Mielec/ul. Solskiego 1;

piątek 3 października - serwis obejmie nadajniki: RTON Tarnów/g. Św. Marcina, SLR Bolewice, TON Włocławek Zazamcze/ul. Szpitalna 30, TON Celiny Szlacheckie, TON Dubica Dolna, RON Gorlice/ul. Chopina 33.

Przeważnie czas konserwacji nie powinien przekroczyć 6 godzin, choć w kilku przypadkach wyłączenie będzie trwało 7 godzin. Zazwyczaj przerwa w nadawaniu odbywa się w godzinach nocnych, porannych i okołopołudniowych, rzadko możemy jej uświadczyć po godzinie 15:00. W wielu przypadkach serwis obejmie nie tylko telewizję, ale również radio. Szczegółowy harmonogram można śledzić na stronie firmy Emitel.

Może się zdarzyć, że przerwa będzie dotyczyć tylko jednego lub dwóch multipleksów. Wobec tego, gdy zauważymy na telewizorze informację o braku sygnału, to wówczas warto sprawdzić, czy możemy oglądać inne programy, które wchodzą w skład pozostałych multipleksów telewizji naziemnej.

Nierzadko okazuje się, że brak sygnału telewizji naziemnej to faktycznie wina usterki sprzętu. Wówczas należy ponownie wyszukać kanały w ustawieniach telewizora, sprawdzić połączenia przewodów dekodera oraz zweryfikować ustawienie anteny i siłę sygnału. Jeśli owe metody zawiodą, a "brak sygnału" pojawia się na każdym kanale, to wówczas niezbędne może okazać się wezwanie fachowca.

