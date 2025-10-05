Spis treści: "Brak sygnału" na telewizorze? To wcale nie musi być awaria sprzętu Harmonogram wyłączeń telewizji cyfrowej od 7 do 10 października

"Brak sygnału" na telewizorze? To wcale nie musi być awaria sprzętu

Widząc komunikat "Brak sygnału" na ekranie telewizora bardzo często doszukujemy się w tej sytuacji awarii sprzętu - dekodera lub anteny. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to wina źle działających urządzeń. Przeważnie przerwa w nadawaniu jest związana z serwisem nadajników telewizji cyfrowej. Terminy zaplanowanych prac konserwacyjnych można odpowiednio wcześniej sprawdzić.

Szczegółowy harmonogram wyłączeń znajduje się na stronie firmy Emitel. Owo przedsiębiorstwo jest największym operatorem i dostawcą usług związanych z transmisją sygnałów telewizji naziemnej oraz radiofonii analogowej i cyfrowej w Polsce.

Harmonogram wyłączeń telewizji cyfrowej od 7 do 10 października

Niedługo w kilku regionach odbędą się prace konserwacyjne nadajników. W związku z tym, w pewnych godzinach telewizja cyfrowa może być niedostępna. Przerwy w nadawaniu odbędą się w następujących terminach:

wtorek 7 października - serwis obejmie nadajniki: EKSP Grzywacz, TSR Męcina/Play, RTON Gdańsk/Wiślna, SLR Makarki, TON Sieciechów, TON Lipsko/ul. Spacerowa, TON Tyble, RTON Toruń/Grębocin Cergia, TSR Mielnik/ul. Popław, RTCN Lublin/Piaski, RON Toruń/ul. Ceramiczna 6, RON Tarnów/Lichwin, SLR Mława/Szydłówek;

środa 8 października - serwis obejmie nadajniki: RTCN Giżycko/Miłki, RTCN Przemyśl/Tatarska Góra, TSR Krynica/g. Parkowa, TON Sandomierz/ul. Mokoszyńska, RTON Lębork/Skórowo Nowe, TON Drołtowice, TON Jastrzębiec, RkCN Gdynia/Oksywie;

czwartek 9 października - serwis obejmie nadajniki: RON Gorlice/EC, TSR Bogatynia/g. Wysoka, RTCN Białogard/Sławoborze, SLR Busko Zdrój, TSR Trzęsacz, TON Gubin, TSR Włocławek/pl. Wolności, TON Braniewo/Zawierz;

piątek 10 października - serwis obejmie nadajniki: SLR Głobikowa, RTCN Piła/Rusinowo, TON Gniezno/Dębowiec.

W większości przypadków przerwy w nadawaniu telewizji będą przebiegać w godzinach nocnych oraz wczesnoporannych. Może się jednak zdarzyć, że prace konserwacyjne odbędą się także w godzinach okołopołudniowych.

Co ważne - serwis może objąć jeden lub kilka multipleksów. Wobec tego, jeżeli zauważymy, że nie mamy sygnału na danym kanale, to wówczas warto przełączyć na program znajdujący się w innym multipleksie telewizji naziemnej.

Może się oczywiście zdarzyć, że brak sygnału to faktycznie wina usterki sprzętu. W takiej sytuacji warto wyszukać ponownie kanały w ustawieniach telewizora. Pomóc może również zweryfikowanie połączeń przewodów dekodera oraz sprawdzenie ustawienia i siły sygnału anteny. Jeśli rzeczone sposoby zawiodą, a prace serwisowe nie obejmują naszego regionu, to wówczas niezbędne może okazać się wezwanie fachowca.

