Planowe wyłączenia telewizji naziemnej

Emitel potwierdza, że w marcu 2026 r. trwają cykliczne prace serwisowe obejmujące kolejne nadajniki w całej Polsce. Operator wyłącza je nocą oraz wczesnym rankiem, aby przeprowadzić przeglądy systemów antenowych, testy, modernizacje i wymiany podzespołów. Terminy są dobierane tak, by jak najmniej zaszkodzić widzom.

W czasie prac wiele multipleksów znika całkowicie z eteru, co oznacza brak dostępu do kanałów telewizji naziemnej. Sygnał przywracany jest automatycznie, widzowie nie powinni więc regulować anten ani ponownie wyszukiwać kanałów. Najdłuższe przerwy w nadawaniu telewizji naziemnej potrwają 6 godzin, najkrótsze kilkadziesiąt minut.

Gdzie i kiedy zniknie telewizja naziemna?

Aktualny harmonogram obejmuje okres na najbliższy tydzień, czyli do 17 marca 2026 r.. Pierwsze wyłączenia nastąpią już 11 marca, a dotyczyć będą rejonu Kłodzka i Czarnej Góry. Prace modernizacyjne potrwają tam od północy do szóstej rano. Już następnego dnia problem z sygnałem pojawi się w Niedzicy (gmina Biała), Szczawnicy i Głogowie.

W ciągu najbliższego tygodnia telewizja naziemna zniknie w Ostrołęce, Łodzi, Skierniewicach i Krynicy. To właśnie tam w najbliższych kilkunastu dniach widzowie zobaczą na ekranie komunikat "Brak sygnału". W wielu miejscach wyłączane są jednocześnie kompletne pakiety programów, co oznacza brak dostępu do wszystkich kanałów danego multipleksu.

Jakich programów nie zobaczymy?

Jak podkreśla Emitel, prace prowadzone są w godzinach najmniejszej oglądalności, głównie między północą a 6:00 rano. W najbliższym czasie wyłączane będą m.in.:

• MUX‑3 - zawierający TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport HD. Wyłączenia dla tego pakietu przewidziano w kilku kolejnych terminach i lokalizacjach (np. Ogrodzieniec, Dobryń Duży, Lublin/Boży Dar).

• MUX‑8 - WP, NOWA TV, TV Republika, wPolsce24. Ten multipleks będzie w najbliższych dniach wyłączany m.in. w Lublinie/Bożym Darze - i to kilkukrotnie, w dłuższych przedziałach nocnych.

• Radio FM - m.in. Radio ZET, RMF FM, Polskie Radio PR1-PR3, Radio Koszalin. Wyłączenia dotyczą wielu anten w tym okresie, szczególnie w rejonie Koszalina i Konina.

Łącznie w tym czasie prace obejmą kilkadziesiąt emisji w różnych częściach kraju. Harmonogram jest dynamiczny i co kilka dni dopisywane są kolejne obiekty. Jego aktualny stan można śledzić na oficjalnej stronie firmy Emitel.

